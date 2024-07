¡Regresaron! El cantante Christian Domínguez y la presentadora de televisión Karla Tarazona habrían retomado su vínculo amoroso tras semanas de especulación y negativas de ambos ante los medios de comunicación.

En la fiesta de cumpleaños del líder de la Gran Orquesta Internacional, ambos conductores televisivos sellaron su reconciliación con un beso tierno beso, confirmando así que son pareja nuevamente.

La revelación fue hecha por “Magaly TV, la Firme, quienes difundieron las imágenes de Tarazona y Domínguez en donde intercambian un sentimental beso al ritmo de “Feliz cumpleaños”, canción tradicional de los onomásticos.

Sosteniendo una torta con el logo de Universitario de Deportes, el popular cantante y empresario besó a Karla Tarazona, quien no dudó en continuar el romántico intercambio.

“¡Volvieron! Aunque lo negaron mil veces, Karla Tarazona y Christian Domínguez sellan su retorno con este beso”, invoca el reportaje que emitirá “Magaly TV, la Firme”, este martes a las 7:45 de la noche por ATV.

Por otro lado, la producción del show de espectáculos advirtió que tienen todas las pruebas que confirmarían al reconciliación de Tarazona y Domínguez.

Karla Tarazona descartó reconciliación con Christian Domínguez





Como se recuerda, la semana pasada Karla descartó que volvería con Christian Domínguez, enfatizando que no tenía posibilidades de “reconquistar” su corazón. “No pasa nada, seguimos con la ‘novela’, pero no me interesa una relación de pareja con él”, dijo a Trome.

La conductora también hizo hincapié en que su cercanía con Domínguez se debe principalmente a su trabajo en conjunto y a la necesidad de mantener una buena relación por el bien de sus seguidores. “Nos bromeamos y le damos lo que al público le gusta, no hay nada más”, aseguró.