Lo que durante mucho tiempo parecía improbable finalmente se concretará. Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializarán su relación este martes 2 de junio con una boda civil privada, marcando un nuevo capítulo en una historia de amor rodeada de polémicas, reconciliaciones y críticas públicas.

Luego de retomar su relación tras mediáticas controversias, la pareja busca consolidar su nueva etapa con un matrimonio que contará únicamente con familiares y amigos cercanos. Aunque la pareja intentó mantener los detalles bajo reserva para evitar la presencia masiva de la prensa de espectáculos, trascendió información sobre el lugar elegido para la ceremonia.

La boda civil se realizará este martes al mediodía en un ambiente privado de una notaría ubicada en la avenida Javier Prado Este 2829, en San Borja.

Tras perdonar infidelidades, Karla Tarazona se casa con Christian Domínguez. Foto: Instagram/ Karla Tarazona

El evento contará con un círculo reducido de invitados y será el paso definitivo para formalizar legalmente una relación que volvió a captar la atención pública tras su reconciliación.

La celebración continuará con una fiesta en Huaral

Tras concretar el matrimonio civil, los invitados participarán de una celebración fuera de Lima. Según se conoció, la recepción posterior se desarrollará en un restaurante campestre ubicado en Huaral.

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Cabe señalar que, días antes de la ceremonia civil, Domínguez y Tarazona realizaron una boda espiritual con la intención de proteger su relación de las críticas y malas energías que, según señalaron, aparecieron tras anunciar su matrimonio. Para ello participaron en un ritual dirigido por un chamán conocido públicamente como el ‘Brujo de las estrellas’.

No es la primera vez que ambos recurren a este tipo de prácticas. Meses atrás también viajaron a Huancabamba, donde participaron en rituales relacionados con bendiciones para su relación.