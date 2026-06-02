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Christian Domínguez y Karla Tarazona contraen matrimonio civil tras polémica reconciliación. Foto: Instagram/ Karla Tarazona
Christian Domínguez y Karla Tarazona contraen matrimonio civil tras polémica reconciliación. Foto: Instagram/ Karla Tarazona
Por Redacción EC

Lo que durante mucho tiempo parecía improbable finalmente se concretará. Christian Domínguez y Karla Tarazona oficializarán su relación este martes 2 de junio con una boda civil privada, marcando un nuevo capítulo en una historia de amor rodeada de polémicas, reconciliaciones y críticas públicas.

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