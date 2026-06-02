Christian Domínguez y Karla Tarazona contrajeron matrimonio civil este martes 2 de junio en una notaría de San Borja, en Lima, donde formalizaron su relación de manera legal ante sus familiares y amistades tras haber retomado su vínculo sentimental luego de varios años separados.

Tras la ceremonia privada, el estudio audiovisual encargado de registrar el evento difundió imágenes de la sesión de fotos y videos, donde también adelantaron sus votos matrimoniales.

“Hoy es el comienzo de un cambio más en nuestras vidas y prometo hacerles sonreír todos los días, con confianza, con lealtad y con mucho amor”, manifestó el líder de la Gran Orquesta Internacional, quien tiene 42 años.

Por su parte, la conductora de televisión también dedicó unas palabras sobre la permanencia y el acompañamiento mutuo, afirmando que la unión representa una decisión compartida de fidelidad en cualquier circunstancia.

“Hoy hemos decidido unir nuestras vidas en un pacto de lealtad, de fidelidad, en las buenas y en las malas”, declaró la presentadora, para luego prometerse amor “por siempre y para siempre”.

Para la ocasión, los esposos vistieron trajes sobrios. Domínguez utilizó un esmoquin oscuro con camisa blanca, mientras que Tarazona vistió un traje blanco sin mangas con detalles de encaje.

Tras cumplir con el trámite notarial y saludar brevemente a la prensa sin declarar, los esposos se trasladaron a un restaurante campestre de Huaral, donde realizaron la recepción junto a sus invitados.

Esta boda constituye el tercer matrimonio formal para Tarazona, quien previamente estuvo casada con Leonard León y Rafael Fernández. Asimismo, representa la tercera unión legal para Christian Domínguez, tras sus matrimonios anteriores con Tania Ríos y Melanie Martínez.

Karla y Christian tuvieron una boda simbólica sin validez legal en el 2016.

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