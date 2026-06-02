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La pareja se casó por la civil este 2 de junio en San Borja | Foto: Instagram (@tavo.weddings) - Captura / Composición EC
La pareja se casó por la civil este 2 de junio en San Borja | Foto: Instagram (@tavo.weddings) - Captura / Composición EC
Por Redacción EC

Christian Domínguez y Karla Tarazona contrajeron matrimonio civil este martes 2 de junio en una notaría de San Borja, en Lima, donde formalizaron su relación de manera legal ante sus familiares y amistades tras haber retomado su vínculo sentimental luego de varios años separados.

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