El ‘ampay’ a Christian Domínguez y Pamela Franco fue grabado a las 3:15 de la madrugada del miércoles 16 de octubre en la salida de un karaoke ubicado en el distrito de Santiago de Surco.

Magaly Medina, conductora del programa que emitió el video, señaló que los protagonistas de este ‘ampay’ coincidieron en una reunión social donde también asistieron futbolistas de la selección peruana de fútbol.

Como se recuerda, el líder de Gran Orquesta Internacional mantuvo una relación de tres años con Isabel Acevedo luego de terminar abruptamente con Karla Tarazona, actriz cómica con la que tuvo un hijo.

Screenshots difundidos por “Magaly TV. La firme” muestra que tanto Isabel como Christian se escribían mensajes cariñosos en Instagram hasta unos días antes de la difusión de este ‘ampay’.

Consultado sobre su encuentro con Pamela Franco, Christian Domínguez pidió no hablar cosas sin fundamentos. Según él, las imágenes no muestran una relación concreta. “Estoy soltero y no estoy buscando iniciar una nueva relación”, concluyó el cantante y actor.

En el pasado, el líder de Gran Orquesta Internacional mantuvo mediáticos romances con Jeannine Gonzales, Vania Bludau, entre otras.