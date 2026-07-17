Christian Domínguez y su contundente crítica al actual equipo de "América Hoy". (Foto: Instagram /@chrisdominguezof - @americahoytv )
Christian Domínguez y su contundente crítica al actual equipo de "América Hoy". (Foto: Instagram /@chrisdominguezof - @americahoytv )
Por Redacción EC

Christian Domínguez sorprendió al pronunciarse sobre la reciente tensión entre Ethel Pozo y Janet Barboza luego que la hija de Gisela Varcárcel revelara estar alejada de su excompañera de “América Hoy”. Aunque evitó profundizar en la polémica, el cantante comparó la etapa que él vivió en el programa con la versión actual del magazine.

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