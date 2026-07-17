Christian Domínguez sorprendió al pronunciarse sobre la reciente tensión entre Ethel Pozo y Janet Barboza luego que la hija de Gisela Varcárcel revelara estar alejada de su excompañera de “América Hoy”. Aunque evitó profundizar en la polémica, el cantante comparó la etapa que él vivió en el programa con la versión actual del magazine.

Durante una entrevista para el podcast “Q’Bochinche”, el líder de la Gran Orquesta Internacional dejó en claro que considera que el espacio ha cambiado con el paso de los años. Según explicó, el formato que integró tenía una dinámica distinta a la que hoy se ve en pantalla.

“Tengo mucho cariño y amor al equipo anterior donde yo estuve, yo no me voy a poner a averiguar a investigar qué pasó... si la versión de Ethel fuera verdad, estuviera mal, pero no sabemos la versión de Janet en este caso; yo estoy al medio, pero no sabemos la versión, tampoco voy a llamar a preguntarle... porque yo los quiero a todos, porque a mí no me han hecho nada, yo me pongo al margen de eso”, aseguró Domínguez.

Christian Domínguez habla sobre el actual 'América Hoy'.

Asimismo, Christian Domínguez evitó tomar partido en las diferencias entre las conductoras, aunque reconoció que mantiene cariño por el equipo con el que compartió varios años de trabajo.

“Yo los estimo y tampoco comparo, porque el ‘América Hoy’ de nosotros no es el ‘América Hoy’ de hoy, está en otra línea, es otro tipo de magazine, ahora es mucho más musical, no puedes comparar porque yo no he estado en este ‘América Hoy’”, precisó el cantante.

En la misma línea, Domínguez también recordó que cada etapa televisiva responde a las necesidades de la audiencia y que los formatos suelen evolucionar para mantenerse vigentes en la competencia por el rating, por lo que no le sorprende el cambio de “América Hoy”.

Christian Domínguez en América Hoy / GESAC > BRITANIE ARROYO

Como se recuerda, Christian Domínguez fue uno de los rostros más populares de “América Hoy” hasta su salida en 2024. Desde entonces, se mantuvo alejado del programa y evitó dar mayores declaraciones hasta su arribo a Panamericana Televisión.