Christian Domínguez se ha convertido en el centro de atención tras denunciar a su expareja Melanie Martínez. Al respecto, “Amor y Fuego” intentó contactarse con el cantante; sin embargo, este mostró su enérgico rechazo contra el programa de espectáculo y sus conductores Rodrigo González y Gigi Mitre.
La producción del programa intentó comunicarse con el cantante, pero este se negó a conversar con ellos y tuvo un duro descargo explicando sus motivos.
LEE: Christian Domínguez rompe en llanto al hablar de la polémica con su hija
“No amiga, puedo sentarme con quien sea porque apechugué mis errores, sabiendo toda la mi… que me tiran cada vez que pueden tus conductores porque fui infiel. Soy un sinvergüenza como dicen y mi mujer la más coj… por perdonarme, pero hasta eso lo acepto porque tenían mi respeto como profesionales, con más valores para que se expresen así de mí”, dijo Domínguez.
Según trascendió, el cantante de cumbia estaría molesto con el programa “Amor y Fuego” y sus conductores por haber realizado una entrevista a Leonard León, según dijeron ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.
“Pero luego de ver esas últimas entrevistas, qué decepción, cuando lo que hicieron es despreciable y de cobardes. Ya saben a qué noticias me refiero. Sí los respetaba hoy, ahora ni un poco. Más vale el odio que pareciera que nos tuvieran, que lo que tenían que hacer. Por eso, nos sacaron la m... en redes, no existen para nosotros”, añadió Christian en su comunicado.
MÁS INFORMACIÓN: Melanie Martínez revela los mensajes que Christian Domínguez le envió a su hija tras polémica
Tras el extenso mensaje de Domínguez, Rodrigo González respondió de forma sarcástica y dijo que no sabía que el cantante era quien decidía las entrevistas en su programa. Además, tanto ‘Peluchín’ como Gigi Mitre coincidieron en que tras el mensaje del cumbiambero podría estar involucrada Karla Tarazona.
