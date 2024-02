El cantante Christian Domínguez sorprendió a más de uno cuando publicó un video en TikTok donde se burlaba del ampay que protagonizó, donde le fue infiel a Pamela Franco, y pese a que lo borró al poco tiempo este se hizo viral. Ahora, en una reciente entrevista explicó quien fue el responsable detrás de este polémico clip.

En una reciente entrevista con el programa “El Reventonazo de la Chola”, el cantante aseguró que alguien de su equipo de trabajo lo convenció de hacer el video, ya que este tipo de contenidos se viraliza en TikTok.

“Me arrepiento claro, yo nunca he generado un contenido así y fueron como tres o cuatro minutos de personas que me dijeron, pero por qué no lo haces, yo quise hacerlo un poco más lúdico y no con el sarcasmo”, aseguró el cantante al citado medio.

“Nunca estuve convencido y cuando salió me di cuenta de que no me gusta generar cosas por mí, entonces, yo lo estuve viendo por 1 hora y dije ‘bájame eso’ porque no me siento cómodo”, añadió en su declaración.

Cabe señalar que, en la entrevista con la ‘Chola Chabuca’, Domínguez reconoció su error y volvió a pedirle disculpas a Pamela Franco tras su infidelidad. Además, al ser consultado por si retomará su relación con la madre de su última hija, el cantante dijo que actualmente están enfocados en su trabajo y en la crianza de su pequeña.

Por otro lado, Christian Domínguez también fue noticia en la semana por su reaparición durante un segmento del programa “América Hoy”. Pese a las críticas, el productor del programa matutino aseguró que existe la posibilidad que el cantante regrese.