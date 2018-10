Christian Meier compartió en Instagram una reveladora fotografía de su juventud, en la que aparece disfrutando de un día de sol, en la playa, acompañado de su madre, Gladys Zender.

La imagen compartida por el actor nacional fue a propósito del cumpleaños de la ex reina de belleza, quien alcanzó el título de Miss Universo en 1957 y se convirtió así en la primera mujer latinoamericana en ganar la corona internacional.

"¡Feliz cumpleaños, mamá! Te quiero porque siempre me dejabas vestirme mal", se lee como descripción de la fotografía.

Esta no es la primera vez que Christian Meier comparte una fotografía de su madre. A inicios de este año, en el Día de la Mujer, el actor empleó Instagram para rendirle homenaje.

"Los ojos de las mujeres han atravesado más corazones que las balas de todas las guerras del mundo. Feliz día a todas las mujeres", escribió el actor peruano en sus redes sociales.

En julio de 2017, Christian Meier en un emotivo post recordó el día en que su madre fue elegida Miss Universo 1957.

"Hace 60 años, esta hermosa muchachita fue elegida Miss Universo 1957 en Long Beach, CA. De hecho, fue la primera latina que hasta ese día había ganado ese concurso. Después de ser coronada, se supo que ella tenía sólo 17 años de edad, (yo nací cuando ella tenía 30) pocos meses debajo de la edad mínima requerida por la organización. Se decide oficialmente entonces que ella debía permanecer con la corona porque en el Perú, una persona es considerada un año mayor si tiene más de seis meses sobre su edad actual", escribió Meier.

"La historia es más larga que eso pero me da pereza escribirla completa y también ustedes pueden encontrarla en Internet.

Para nosotros, su familia, esa historia es solo una pequeña anécdota que ocurrió un día cualquiera de su vida. Para un país entero, aquella historia es un relato lleno de orgullo y cariño que probablemente será recordado por algunas generaciones más", agregó.

"Ganar un concurso de belleza no define a las personas, son sus acciones quienes la definen. Y en eso, ella también es la mejor.

Hoy le hablé por teléfono: "felices 60 años". Me preguntó que cómo sabía. -No sé -le dije- simplemente me acuerdo. Para todos nosotros, nuestra mamá es la más linda del mundo y la mía también. La diferencia es que a la mía le dieron una copa", remarcó.