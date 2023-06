En las últimas semanas se vino rumoreando de la posible boda de Christian Meier. Fue Arturo Pomar Jr quien decidió confirmar que el actor contraerá matrimonio con Andrea Bosio Zegarra el próximo primero de julio.

“Él (Christian Meier) se está casando el primero de julio en Los Ángeles, California. Me invitaron, pero no iré al matrimonio; la mejor amiga de mi esposa se casa en Pensilvania (EE. UU.) y vamos a estar allá; eso es una semana antes del matrimonio de Christian y eso significa hacer otro viaje. Ya le hablé, ya sabe”, contó el ex Arena Hash.

Después de 15 años de haberse divorciado de Marisol Aguirre, con quien tiene tres hijos, el galán de telenovelas se permite caminar por la iglesia una vez más para darle el “sí, acepto” a su joven novia de 26 años.

Según el músico quien era el baterista de Arena Hash, la boda se realizará en Estados Unidos, donde la pareja tiene su hogar. Además, contó que se encuentran afinando los últimos detalles para ultimar la boda el próximo mes.