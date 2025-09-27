El productor Christian Rodríguez Portugal se encuentra bajo evaluación médica tras ser víctima de una presunta agresión física por parte de Gustavo Salcedo, todavía esposo de Maju Mantilla.

El incidente ocurrió el pasado viernes en San Isidro, cuando Rodríguez, su esposa y su hijo salían de un estudio de abogados y, según dijeron, fueron embestidos por la camioneta de Gustavo, quien luego habría agredido al comunicador con patadas y puñetes, dejándole la cabeza rota.

De ese modo, la esposa del productor declaró a la Policía que, a causa de la agresión, Rodríguez quedó “policontuso con herida abierta y múltiples contusiones en el cuerpo”.

El propio Christian Rodríguez identificó a su presunto atacante en su declaración policial: “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, y detalló el inicio del ataque diciendo: “Dio la vuelta y vino a golpearme”.

¿Qué lesiones y complicaciones de salud tuvo Christian Rodríguez?

Tras el ataque, ambulancias socorrieron a Rodríguez y lo trasladaron a una clínica para ser atendido. La abogada del productor, Gabriela Navarro, explicó en ‘Magaly TV’ que su cliente sufrió una conmoción en la cabeza y está siendo evaluado, lo cual es de particular preocupación ya que “Christian es un paciente de una enfermedad crónica y todo esto le afecta aún más”.

Christian Rodríguez fue trasladado en silla de ruedas a una clínica local | Foto: Magaly TV (Captura)

Asimismo, la letrada informó que las agresiones y amenazas contra Rodríguez y su familia no son hechos aislados. “Ya se hicieron las denuncias correspondientes contra esta persona porque no es un primer hecho, ha sido recurrente”, aseguró Navarro, detallando que “han habido otras agresiones y amenazas no solo contra él, sino contra su familia, su hijo menor de edad y otros familiares”.

Así quedó el auto de Christian Rodríguez tras el presunto impacto de Gustavo Salcedo | Foto: Magaly TV (Captura)

En declaraciones para la Policía, Rodríguez detalló que la violencia es recurrente, señalando que, desde marzo, tanto él como su familia han sido objeto de amenazas, y que el exesposo de Maju presuntamente intentó agredirlo en ocasiones anteriores.

El comunicador, vinculado en una relación extramatrimonial con la exreina de belleza, denunció a Salcedo debido a estos incidentes de violencia y amenazas.

Este fue el mensaje de Gustavo Salcedo donde aseguraba que la agresión de Rodríguez "fue bien merecida" | Foto: Magaly TV (Captura)

Al respecto, en declaraciones para ‘Magaly TV’, Salcedo no confirmó ni negó las acusaciones, pero dijo que “no haría más show” y que por su lado “todo ya está hecho”.

Sin embargo, tras decir que “no brindaría más declaraciones”, Salcedo dijo al reportero que lo entrevistó: “Bien merecido [el ataque] ¿no crees?", dijo.