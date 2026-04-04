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La aclaración de la abogada de Christian surge tras las declaraciones emitidas por Jorge Petrozzi, defensa de Salcedo, quien afirmó que el juez había declarado el desistimiento de la demanda | Foto: Archivo GEC / Composición EC
La aclaración de la abogada de Christian surge tras las declaraciones emitidas por Jorge Petrozzi, defensa de Salcedo, quien afirmó que el juez había declarado el desistimiento de la demanda | Foto: Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

La defensa de Christian Rodríguez, exproductor vinculado a Maju Mantilla en una supuesta relación extramarital, aclaró el 1 de abril la situación jurídica de la denuncia contra el empresario Gustavo Salcedo, su esposo.

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