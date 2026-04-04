La defensa de Christian Rodríguez, exproductor vinculado a Maju Mantilla en una supuesta relación extramarital, aclaró el 1 de abril la situación jurídica de la denuncia contra el empresario Gustavo Salcedo, su esposo.
De ese modo, Gabriela Navarro, su representante legal, rechazó las versiones que señalaban un presunto abandono del caso, ratificando que las diligencias fiscales continúan operativas bajo una misma carpeta de investigación.
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El conflicto legal comenzó tras un incidente el 26 de septiembre, cuando Rodríguez acusó a Salcedo de agresión física. Según Navarro, el caso no se limita a este hecho, sino que involucra una serie de presuntos hostigamientos y seguimientos.
La aclaración surge tras las declaraciones de Jorge Petrozzi, defensa de Salcedo, quien afirmó en “Amor y Fuego” que el juez archivó la demanda por inasistencia de Rodríguez, aplicando la resolución que declara el desistimiento por falta de interés del demandante.
Al respecto, Navarro desmintió la afirmación, señalando que no es cierto que su patrocinado haya desistido de la demanda ni que existan dos o distintos tipos de denuncias como se indicó.
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Uno de los puntos críticos del proceso es la existencia de un acta policial que registra el hallazgo de un dispositivo de geolocalización (GPS) presuntamente vinculado al seguimiento de Rodríguez.
“Todo el mundo sabe que le puso GPS a mi patrocinado, este hecho también se hizo un acta en la comisaría de la zona, hubo una revisión, una pericia y está en investigación”, detalló la abogada.
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Por otro lado, la defensa de Salcedo argumentó que el certificado médico legal no respalda la gravedad de las acusaciones, señalando que las lesiones registradas (raspones y un golpe en el labio) corresponden a una falta contra la persona y no a un delito mayor como tentativa de homicidio.
A pesar de esto, la defensa de Rodríguez sostuvo que la Fiscalía continuará con las diligencias, indicando que no dará detalles del expediente reservado, pero aseguró que el proceso sigue en evaluación para determinar las responsabilidades penales de Salcedo.
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