Christian Rodríguez Portugal, exproductor de “Arriba mi gente”, habría señalado ante la policía, tras sufrir una agresión, que Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, sería el responsable.

Según las declaraciones que Rodríguez Portugal habría brindado a la policía, aseguró que logró reconocer a la persona que lo agredió violentamente. “He reconocido a la persona”, señaló, de acuerdo con información publicada por el diario Trome.

“Yo he salido de acá, del estudio de abogados. Mi hijo entró al carro, mi esposa estaba adelante, ya nos íbamos. Cuando iba a subir vi que al fondo venía una camioneta gris a toda velocidad, yo me he movido y ha chocado con la parte de atrás del carro”, contó el exproductor de Latina.

“He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, habría dicho Christian Rodríguez Portugal. “Dio la vuelta y vino a golpearme”, agregó en su declaración a un video grabado por alguien de su entorno y que fue compartido en redes sociales.

El video en mención muestra al exproductor de Latina tras la presunta agresión. Se muestra conversando con un policía para luego sentarse en una silla y tocarse la cabeza, mostrando que estaba sangrando.

El Comercio intentó comunicarse con Gustavo Salcedo para conocer su versión, pero al cierre de esta nota no se obtuvo respuesta.

Antecedentes

Según información del diario Trome, esta no sería la primera vez que Christian Rodríguez ha sido agredido. En 2023, habría sido golpeado en el Malecón de Miraflores.

Además, recientemente ha sido el centro de muchas críticas tras ser vinculado sentimentalmente con Maju Mantilla, acusándolo de ser el tercero en discordia en el matrimonio de la exreina de belleza con Gustavo Salcedo.