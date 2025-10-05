El caso en torno a la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez Portugal sigue sumando evidencias. Esta vez, la defensa del exproductor de Latina presentó imágenes y mensajes de amenazas previo al ataque físico que sufrió el pasado 26 de septiembre, según un adelanto del programa Día D.
De acuerdo al avance del programa, la polémica inició cuando Gustavo Salcedo acusó al productor Christian Rodríguez de haber interferido en su matrimonio con Maju Mantilla. Tras esto, el exproductor denunció haber sido agredido por el empresario.
LEE: Gustavo Salcedo se defiende tras nueva denuncia por agresión: “Ni siquiera estuve en Lima”
La evidencia presentada por la defensa de Christian Rodríguez incluye imágenes de una corona de flores enviada al exproductor. “Cuidate mucho. Con cariño”, es el mensaje que acompañaba el arreglo floral.
A esto se suma un mensaje vía WhatsApp que advierte al productor que peores cosas sucederá. “La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre, recién te vas a convencer”, se lee en la amenaza.
La abogada de Rodríguez resaltó que esta evidencia respalda la hipótesis de un atentado. “Tiene que investigarse como es, como un atentado contra la vida del señor Christian”, explicó la defensa legal al citado programa de ATV.
MÁS INFORMACIÓN: “Me rompió la mandíbula”: Acusan a Gustavo Salcedo, esposo de Maju, de nueva agresión
Como se recuerda, el pasado 26 de septiembre, Gustavo Salcedo interceptó y agredió a Christian Rodríguez cuando este intentaba subir a su camioneta, donde estaba acompañado de su familia. Las cámaras de seguridad muestran el ataque y son evidencia de la agresión que sufrió el exproductor de Latina.
Días después de la agresión, Gustavo Salcedo ofreció unas breves declaraciones al programa “Amor y Fuego”, donde aseguró que está “dando la cara” y se disculpa por el caso. “No quiero que mi vida sea una novela pública”, sentenció.
TE PUEDE INTERESAR
- “No lo voy a señalar”: La respuesta de Maju Mantilla tras agresión de Gustavo Salcedo a su exproductor
- Maju Mantilla lamenta agresión de su esposo a Christian Rodríguez: “Estoy angustiada con lo que se está viviendo”
- Gustavo Salcedo envía carta notarial a Magaly Medina, pero conductora la desestima en vivo
- Gustavo Salcedo reaparece tras agresión a Christian Rodríguez: “Estoy aquí dando la cara”
- Christian Rodríguez presentó denuncia contra Gustavo Salcedo: ¿Qué dijo la abogada del exproductor?
Contenido sugerido
Contenido GEC