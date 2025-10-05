El caso en torno a la agresión de Gustavo Salcedo a Christian Rodríguez Portugal sigue sumando evidencias. Esta vez, la defensa del exproductor de Latina presentó imágenes y mensajes de amenazas previo al ataque físico que sufrió el pasado 26 de septiembre, según un adelanto del programa Día D.

De acuerdo al avance del programa, la polémica inició cuando Gustavo Salcedo acusó al productor Christian Rodríguez de haber interferido en su matrimonio con Maju Mantilla. Tras esto, el exproductor denunció haber sido agredido por el empresario.

La evidencia presentada por la defensa de Christian Rodríguez incluye imágenes de una corona de flores enviada al exproductor. “Cuidate mucho. Con cariño”, es el mensaje que acompañaba el arreglo floral.

Christian Rodríguez reveló las pruebas de las amenazas que recibió antes de ser agredido. (Foto: Captura de video)

A esto se suma un mensaje vía WhatsApp que advierte al productor que peores cosas sucederá. “La guerra contigo ni siquiera ha empezado. Cuando estés tú y tu familia llenos de sangre, recién te vas a convencer”, se lee en la amenaza.

La abogada de Rodríguez resaltó que esta evidencia respalda la hipótesis de un atentado. “Tiene que investigarse como es, como un atentado contra la vida del señor Christian”, explicó la defensa legal al citado programa de ATV.

Como se recuerda, el pasado 26 de septiembre, Gustavo Salcedo interceptó y agredió a Christian Rodríguez cuando este intentaba subir a su camioneta, donde estaba acompañado de su familia. Las cámaras de seguridad muestran el ataque y son evidencia de la agresión que sufrió el exproductor de Latina.

Días después de la agresión, Gustavo Salcedo ofreció unas breves declaraciones al programa “Amor y Fuego”, donde aseguró que está “dando la cara” y se disculpa por el caso. “No quiero que mi vida sea una novela pública”, sentenció.