El empresario Gustavo Salcedo, todavía esposo de Maju Mantilla, fue señalado por testigos como el agresor de Christian Rodríguez, exproductor de Latina TV, quien había sido vinculado a una relación extramarital con la Miss Mundo 2004.

Según ‘Magaly TV, la Firme’, trabajadores de una cevichería cercana al lugar del ataque presenciaron de los hechos. Ellos declararon que, después de que el agresor chocara el auto de Rodríguez, este le propinó patadas y golpes.

Otro testigo del incidente, aseguró que Gustavo Salcedo tiró patadas a Christian Rodríguez y luego lo golpeó en la cabeza | Foto: Magaly TV (Captura)

“El otro [Gustavo Salcedo] ha venido con una camioneta, lo cerró ahí. Escuché que una chica [esposa de Christian] pedía auxilio. Luego, le ha metido una patada, y tras caerse de su auto, [Christian] le golpeó en su cabeza” , dijo el ciudadano.

Además, señalaron que las agresiones de Gustavo contra Christian ocurrieron frente al hijo menor de la víctima. De ese modo, la defensa de Rodríguez ha destacado que el niño sufrió un impacto emocional directo a causa del ataque, y que incluso habría recibido amenazas previo al incidente.

De igual forma, otra persona comentó que “estaba trabajando” cuando al salir vio al comunicador y supuesto amante de Maju ensangrentado y tirado en el piso. “El otro [Gustavo] se metió a su carro y se fue”, recogió el noticiero 24 Horas.

El ataque contra Christian ocurrió en San Isidro, justo cuando salía de un estudio de abogados junto a su esposa e hijo. Imágenes de Magaly captaron la sangre del comunicador esparcida en las veredas.

Según Magaly TV, la sangre de Christian Rodríguez quedó esparcida en las veredas y pistas de la zona donde sufrió el ataque | Foto: Magaly TV (Captura)

Tras el incidente, ambulancias socorrieron a Rodríguez y lo trasladaron a una clínica para ser atendido. Una vez dado de alta, pudo formalizar su denuncia contra Salcedo.

En su declaración policial, Christian Rodríguez Portugal fue directo: “He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, y añadió, “Dio la vuelta y vino a golpearme”.