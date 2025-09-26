Gustavo Salcedo, todavía esposo de Maju Mantilla, fue confirmado por testigos como el autor de la salvaje agresión denunciada por Christian Rodríguez, exproductor de Latina TV, quien fue vinculado en una relación extramatrimonial con la exreina de belleza.

Según ‘Magaly TV, la Firme’, trabajadores de una cevichería cercana al lugar del ataque fueron testigos de los hechos. Ellos declararon que, después de que el agresor chocara el auto de Rodríguez, este le propinó salvajes patadas.

“El otro [Gustavo Salcedo] ha venido con una camioneta, lo cerró ahí. Escuché que una chica [esposa de Christian] pedía auxilio. Luego, le ha metido una patada, y tras caerse de su auto, [Christian] le golpeó en su cabeza” , dijo el ciudadano.

Además, añadieron que las presuntas agresiones de Gustavo contra Christian fueron presenciadas por el hijo de este último. Según indicaron, el atacante fue “un abusivo porque había un menor de edad". De acuerdo con la defensa de Rodríguez, el niño sufrió un impacto emocional directo.

De igual forma, otra persona que presenció el ataque, comentó que “estaba trabajando” cuando al salir vio al comunicador y supuesto amante de Maju ensangrentado y tirado en el piso. “El otro [Gustavo] se metió a su carro y se fue”, comentó en 24 Horas.

El ataque contra Christian ocurrió en San Isidro, justo cuando salía de un estudio de abogados junto a su esposa e hijo. Imágenes de Magaly captaron la sangre del comunicador esparcida en las veredas.

Tras el incidente, ambulancias lo socorrieron y llevaron a una clínica. Luego de ser atendido, Rodríguez pudo formalizar su denuncia contra Salcedo.

“He reconocido a la persona, se llama Gustavo Salcedo”, habría dicho Christian Rodríguez Portugal. “Dio la vuelta y vino a golpearme”, agregó en su declaración a un video grabado por alguien de su entorno.