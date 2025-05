Christian Thorsen, el recordado actor que dio vida a Raúl del Prado en ‘Al fondo hay sitio’, vive un momento especial al lado de la joven emprendedora Alejandra Castillo, con quien mantiene una relación sentimental desde hace algunos meses. En medio del complejo proceso que atraviesa tras haber sido diagnosticado con cáncer en estado avanzado, el actor ha encontrado en el amor una fuente de fortaleza.

“Hace 3 años, para estas fechas, me dijeron que me iba a morir. Nadie me dijo que era de amor” , escribió Thorsen en una emotiva publicación en redes sociales, revelando el impacto positivo que ha tenido su historia con Alejandra. La joven no tardó en responder con cariño: “¡Mi poeta hermoso! Te amo” , a lo que el actor replicó: “Alejandra Castillo, mi musa hermosa. Te amo” .

La tierna interacción fue celebrada por cientos de seguidores y colegas del medio artístico, quienes no dudaron en expresar su cariño y admiración. Mónica Sánchez, actriz con quien Thorsen compartió una relación en el pasado, comentó: “Qué hermoso saberte así, mi querido Chris, amando y amado. Te abrazo con el alma y a la vida vamos siempre por más ”.

Figuras como Magdyel Ugaz, Homero Cristalli, Stephany Orue, Vanessa Saba, Ebelin Ortiz, Marco Zunino, Laly Goyzueta, Javier Masías y Fernando Díaz también se sumaron a los mensajes de apoyo, celebrando el amor y la resiliencia del actor.

Aunque la pareja decidió mantener inicialmente su relación lejos del foco mediático, en los últimos meses han compartido con sus seguidores diversas muestras de su vínculo, tanto personales como profesionales. Thorsen y Castillo lideran juntos Thor&Cast, una empresa inmobiliaria que fundaron combinando sus apellidos, reflejo del compromiso que también trasciende lo emocional.

La historia de Christian Thorsen y Alejandra Castillo es, sin duda, un testimonio de cómo el amor y la esperanza pueden florecer incluso en los momentos más difíciles, convirtiéndose en una poderosa declaración de vida.