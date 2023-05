Christian Thorsen hizo una confesión que provocó la sorpresa de muchos usuarios, pues reveló que en junio de 2022 le diagnosticaron cáncer de próstata con metástasis en los pulmones, ganglios y múltiples metástasis óseas.

A través de un video de YouTube, el recordado ‘Platanazo’ de ‘Al fondo hay sitio’ contó cómo fue que se dio cuenta que en su cuerpo algo malo estaba pasando

“Yo no sabía muy bien qué hacer, pues me estaba doliendo la cadera y había un dolor más o menos intenso”, empezó narrando.

Además, señaló que visitó a más de un oncólogo para encontrar un tratamiento, pero esto solo le daban malas noticias y pocas esperanzas.

“Empecé a buscar soluciones a ver qué podía hacer. El primer doctor, el oncólogo de la clínica, que me vio me dijo que me tenía que tomar unas pastillas, hacerme la quimio y que tenía entre 12 y 36 meses de vida. Y el último oncólogo (al que visitó) me dijo las inyecciones para bajar la testosterona y tomar las pastillas, pero que ya no era necesario la quimio porque no iba a servir de nada”, mencionó.

Sin embargo, Christian Thorsen se sometió a un tratamiento que le están ayudando a sobrellevar la enfermedad.

¿Cómo fue la salida de Christian Thorsen de Al fondo hay sitio?

Durante siete años, Christian Thorsen formó parte de ‘Al fondo hay sitio’ y gracias al personaje de Raúl Del Prado, más conocido como ‘Platanazo’, logró que el público le agarre cariño.

Pero al parecer no todo terminó bien, pues según cuenta el actor peruano, Efraín Aguilar lo llamó para comunicarle que “hasta aquí nomás llegaba”.

“Yo también había estado pensando en irme, pero la forma en la que Efraín Aguilar me lo comunicó fue bien bruta, muy poco agradecido”, recordó el famoso ‘Platanazo’. “Así nomás, después de tantos años”, declaró para Hildebrandt en sus Trece.

