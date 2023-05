Tras revelar que le diagnosticaron cáncer de próstata, el actor Christian Thorsen ofreció una entrevista al programa Día D y reveló como se enteró de su diagnóstico, que tratamiento está llevando y cuales son sus planes en el futuro próximo.

En entrevista con Pamela Vértiz en su programa de ATV, el actor que dio vida a ‘Raúl del Prado’ en la serie “Al fondo hay sitio” reveló que entre los años 2020 y 2021 no se realizó el examen de próstata debido a la pandemia del COVID-19; sin embargo, cuando se lo realizó en 2022 le detectaron un cáncer avanzado.

“Llegó la pandemia y el 2020 y 2021 no lo hice (el examen de próstata), lo hice el 2022 y apareció que tenía un cáncer y que había hecho metástasis en hueso y pulmón… A mí me pasó esto de casualidad. La tomografía salió que tenía metástasis en hueso y pulmón, en cadera, en toda la columna, en la costilla y la mandíbula. Fui inconsciente de lo que realmente me estaban diciendo. Me dijeron que tenía entre 12 y 36 meses”, contó el actor Christian Thorsen al citado medio.

“Nunca me asusté ni dije: ‘¿por qué a mí?’, más bien dije: ‘esto es un regalo’. Hoy en día me doy cuenta porque lo dije, porque estoy acá sentado y se puede ayudar a mucha gente, por el cariño maravilloso que he recibido de la gente que quiero y me quiere. Es bonito, halagador y te da ganas de no rendirte. Es como un renacer, cuando te dicen que ya te vas a ir es como una sensación muy parecida a volver a nacer”, agregó.

¿Qué tratamiento está llevando el actor?

En otro momento de la entrevista, Christian Thorsen confesó que, desde que se enteró de su diagnóstico, prefirió no hacerse la quimioterapia, por lo que buscó otras alternativas. Actualmente, se encuentra inmerso en el “tratamiento del muérdago”, que, según dijo, le ha servido mucho.

“Yo desde un principio no quería hacerme quimios, no tengo ganas de meterme eso… Me dijeron: ‘la quimio no te va a servir de nada, lo tuyo está muy avanzado’... Seguí buscando y encontré lo que te conté, el tratamiento del muérdago… Si hay algo que tiene es sustento científico... Tienes la cosecha del invierno y la del verano, hay una mezcla de estas dos cosas y da un porcentaje de cada una, una centrifugada para que se vuelva líquido y eso es lo que me ponen intravenosa a mí lunes, miércoles y viernes por dos horas”, reveló.

“Hace un mes y medio me hicieron otra tomografía y me dijeron que había como cicatrices, como que había algo, pero ya no hay. Ya en hueso no tengo, ya no está… No sé que va a pasar ni que está pasando, solo puedo decirte que me siento muy bien, hago deporte y nada grave”, añadió en sus declaraciones.

