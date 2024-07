El actor Christian Thorsen, recordado por su papel de ‘Raúl del Prado’ en la serie “Al fondo hay sitio”, fue confirmado como el nuevo jale de “El Gran Chef Famosos La Academia” y será parte de la novena temporada. Durante la conferencia de prensa, el actor habló de su regreso a la TV y cómo vive esta nueva etapa.

En declaraciones para la prensa, el actor nacional celebró su regreso luego de nueve años de ausencia televisiva y aseguró que se siente bien y cómodo como participante de la novena temporada de “El Gran Chef Famosos”.

“Este es mi regreso desde que me sacaron. Desde el 2015, que fue mi último año que hice ‘Al fondo hay sitio’. Han sido nueve años (lejos de la televisión). Me siento muy bien ahora, me siento cómodo”, contó el actor.

“Se siente bonito, no pensaba volver y si tenía que volver era en un programa como este, entonces estoy feliz de la vida. Me gusta (la televisión blanca), yo creo que es una postura que seguro al canal le ha costado tener, pero los aplaudo de sobremanera, a eso tenemos que apuntar todos los peruanos”, añadió.

Asimismo, Thorsen fue consultado por si existe alguna posibilidad de verlo nuevamente en su recordado rol de ‘Raúl del Prado’ en “Al fondo hay sitio”; sin embargo, su respuesta no fue positiva.

“(Al fondo hay sitio) Es una etapa terminada. No me quieren… Yo no tengo ningún sinsabor, pero ellos creo que sí. No me quieren por una demanda que yo les hice”, aseguró.

Sobre la salida de Mónica Sánchez, con quien compartió roles e incluso tuvo un romance en la ficción, de “Al fondo hay sitio”, Thorsen evitó dar mayores comentarios. “No hay mucho que opinar. Se cansó, me imagino”, dijo de forma escueta.

Finalmente, Christian Thorsen reveló que no ve las nuevas temporadas de “Al fondo hay sitio”, pero mantiene una sólida amistad con algunos integrantes del elenco. “No sigo la serie, pero tengo dos o tres amigos muy queridos ahí”, puntualizó.

