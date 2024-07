El actor Christian Ysla vuelve a ser noticia, esta vez por un video publicado en sus redes sociales en respuesta a las declaraciones de su compañero de actuación Pablo Saldarriaga. Para entender el motivo por el que surge esta respuesta, tenemos que recordar que hace algunos días, Ysla publicó un video con un contundente mensaje a Ricardo Mendoza.

Como se recuerda, en su programa de YouTube “Solo queremos conversar”, Ricardo Mendoza aseguró que admira la carrera de Christian Ysla y lo considera de los mejores artistas del Perú; sin embargo, asumió que el experimentado actor lo detesta. Ante esto, el ganador de “El Gran Chef Famosos” respondió con un video en el que asegura que no odia al humorista, pero lamentó que su humor se burle de algunos sectores de la población.

“Yo creo que tú y Jorge Luna son los humoristas más talentosos de nuestro país y eso me apena que no es lo mismo que me den pena. Me apena que teniendo el talentazo que tienen hagan un humor donde se burlan de las personas con discapacidad, de la comunidad LGTB, de alguien con síndrome de Down, de la madre de un compañero. Y lo que más me apena es que luego no acepten que se equivocaron e incluso usen la frase de la mayoría de los comediantes, pero es solo humor”, señaló Ysla en aquella oportunidad.

“El humor para mí es un arma poderosa para el cambio y creo que ambos son los mejores usando esa arma, úsenla para cambiarle el cerebro a ese público que los busca para escucharles ese chiste homofóbico, machista, racista y que aún no se han dado cuenta de que es homofóbico, machista o racista. Me apena que tengamos un país con gente tan talentosa y que usen ese talento para hacer mi... al otro. Dejen eso para los mediocres, ustedes están en otro nivel”, acotó en su video.

Ahora, Pablo Saldarriaga aprovechó un instante en su programa de YouTube “Nadie se salva” para también referirse al cuestionado tema del “humor negro” y le respondió a Christian Ysla, a quien también le mencionó que se ha visto influenciado de cierta manera por su pareja.

“Hay diferentes tipos de humor, quien les ha dicho que el humor tiene que ver con la inteligencia, tiene que ver con un reflejo, la comedia que te gusta a ti es que te refleja, no les parece que el humor es sintomático de algo… Él está compartiendo su vida con una persona que tiene, su pareja, tiene un discurso más fuerte del lado del feminismo y si tiene una influencia, como John y Yoko”, dice Saldarriaga en su mensaje.

¿Qué respondió Christian Ysla?

Fiel a su estilo, Christian Ysla compartió un video en el que cuenta que lleva más de 20 años conociendo a Pablo Saldarriaga, y más de 15 años trabajando juntos, por lo que “ambos hemos ido creciendo y adaptándonos cada uno a su manera a los nuevos tiempos. Es cierto cuando dices que hay diferentes tipos de humor y que el humor es un reflejo de lo que somos”.

“Por ahí escuché que dijeron que me creo el policía de la moral o que quiero que la gente haga el humor que yo quiero y creo que no es así, uno puede hacer el humor que quiera, pero si haces humor homofóbico, racista y machista, debes ser consciente que estás siendo eso”, añadió.

Finalmente, Ysla aseguró que, si una persona hace humor negro, debe ser consciente de lo que está haciendo y asumir que sus acciones no son necesariamente las correctas. Además, se refirió a la influencia de su esposa sobre él.

“Como dice Pablo, reconócete y no te escudes bajo la premisa de es humor negro. El humor no es ni bueno ni malo, de ti depende lo que haces con él, si haces una broma o te ríes de una broma cruel asume que has sido cruel, ya depende de ti si pides disculpas o asumes que fuiste cruel”, aclaró.

“Muy cierto cuando dices que mi esposa me ha cambiado, hay que juntarse con gente que te mejora… Lo único que no te perdono Pablo es que hayas dicho que Carol y yo somos como John (Lennon) y Yoko, por favor, a John lo mataron. Ups, humor negro. Te quiero, Pablito”, añadió antes de finalizar su video.

