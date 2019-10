La cantante y actriz Cielo Torres, recordada por mucho por su papel de Sabrina en “Ojitos hechiceros”, vivió en carne propia el acoso sexual callejero en Lima.

La artista peruana hizo un alto en sus actividades para grabar un video de una campaña promocionado por una conocida marca de ropa, que busca generar conciencia en torno a la violencia que sufre las mujeres en las calles.

En las imágenes, que fueron grabadas por una cámara oculta, se aprecia a Cielo Torres caminando por las calles, pero se topa con sujetos que comienzan a “piropearla” con palabras subida de todo.

"Soy Cielo Torres y quiero contar la difícil realidad que tenemos que vivir las mujeres cada vez que queremos vernos regias. Estuve en la calle aproximadamente 40 minutos, ocho hombres me silbaron, cinco me dijeron algún tipo de obscenidad, cuatro intentaron seguirme y dos trataron de tocarme, y ninguno de ellos tuvo mi consentimiento”, manifestó la actriz, quien resalta que la ropa, estilo o silencio no es motivo para que alguien pueda faltar el respeto a la mujer.

Dicha campaña no solo tiene como fin promover el respeto en la sexualidad, sino también que se conozca sobre el consentimiento que pueda dar una persona ante cualquier inconveniente que pueda surgir en su día a día.