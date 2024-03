La cantante Cielo Torres se confesó en una reciente entrevista y habló sobre su nuevo reto como cantautora y también reveló que, por el momento, no desea convertirse en madre; sin embargo, congeló sus óvulos por si en el futuro nace su deseo de tener un hijo.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la artista de 38 años fue consultada por si desea convertirse en madre, a lo que su respuesta fue “No está en mis planes, al menos no tan pronto”.

Eso sí, la cantante aclaró que ha congelado sus óvulos por si en el futuro surge el deseo de tener un hijo.

En otro momento de la entrevista, Cielo Torres aclaró que ha vivido muchos problemas en sus relaciones pasadas y que incluso la mayoría de sus exparejas la engañaron. “De mis cinco enamorados, solo uno no lo hizo”.

“Hace unos años era de carácter más débil y permitía muchas cosas... Permitía cosas con tal de que no me llamen tóxica. Él no llegaba a la casa y no reclamaba”, señaló la cantante nacional.

Cabe señalar que Cielo Torres se encuentra trabajando en impulsar su nueva etapa como cantautora con su disco “Canciones despechadas”, donde combina canciones dramáticas con otras alegres. Además, apuesta por el género regional, popular en México y Colombia.