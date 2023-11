La cantante peruana Cinthia Gutiérrez, conocida como Cint G, hija del recordado Tongo y autonombrada como la creadora de la chica pop, reveló al diario La República que decidió no atender las invitaciones de el programa de espectáculos América Hoy.

Cabe precisar que Cint G denunció que la producción de América hoy le quisieron cobrar por una presentación que realizaría en el show de televisión. Ante eso, la joven intérprete se indignó ya que lo consideraba una falta de respeto a la memoria de su padre, Tongo.

“En diversas oportunidades, “América hoy” me contactó y bueno, ahora yo vi la oportunidad de hacer mi musical con el que estoy postulando a Viña del Mar 2024, para promocionar a los medios”, dijo.

Aunque Cinthia Gutiérrez entiende el método de trabajo de algunas producciones televisivas, indicó que el cobro le pareció injusto, ya que en el pasado, ella había colaborado con el programa.

“[...] No sé qué pasó con este programa, me dijeron que tenía que hacer un pago. Les dejé en visto. Me sentí incómoda y un poco decepcionada porque siempre he sido una persona flexible y yo siempre los he apoyado con entrevistas”, agregó.

¿Cint G cobraría por entrevistas a la producción de “América hoy”?

En ese sentido, luego del supuesto cobro que América hoy realizó a la joven intérprete, Cint G comentó que en caso de recibir una invitación de la producción, aceptaría siempre a cambio de una remuneración.

“Se trataron de comunicar conmigo, vi que también me escribieron por WhatsApp, estuvieron atentos a mis historias, pero ya no continué la conversación porque creo que ya era por el hecho de haber manifestado el hecho. Igual si me vuelven a invitar, yo sé cómo es esto, así que normal, yo iría, pero igual les cobraría”, finalizó.