Clara Seminara decidió no continuar con el juicio contra Enrique Espejo por su estado de salud. (Foto: @iesus.photo / GEC)

Por Redacción EC

Clara Seminara reapareció para contar que decidió no continuar con la denuncia por tocamientos indebidos que le entabló a Enrique Espejo, actor cómico conocido como ‘Yuca’.

