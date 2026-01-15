Clara Seminara decidió no continuar con el juicio contra Enrique Espejo por su estado de salud

Clara Seminara reapareció para contar que decidió no continuar con la denuncia por tocamientos indebidos que le entabló a Enrique Espejo, actor cómico conocido como ‘Yuca’.

En una reciente conversación con el diario Trome, Seminara aseguró que esta decisión responde al delicado estado de salud en el que se encuentra Enrique Espejo.

“Sé que lleva mucho tiempo en mal estado y está internado, así que le he dicho a mi abogado que, por asunto humanitario, dejemos el tema de la denuncia ahí”, reveló Seminara al citado medio.

“Si no está físicamente bien para poder asumir un juicio, prefiero no seguir con eso, así que ya le di vuelta a la página. Prefiero seguir mi camino y olvidarme de ese oscuro suceso”, agregó.

'Yuca' y Clara Seminara, una imagen cuando eran compañeros de elenco. (Foto: Facebook)

Finalmente, Seminara aseguró que no le guarda rencor a ‘Yuca’ y que espera que se recupere para que pueda seguir “con su vida o carrera, pero, sobre todo, que haya aprendido la lección de que a las mujeres no se les toca”.

“No lo odio ni tengo rencor ni nada. Él me faltó el respeto y yo lo denuncié. Eso fue todo lo que pasó, pero yo no busco vengarme ni nada por el estilo. Yo solo esperaba que él me pida disculpas por lo que hizo, sin embargo, también dieron a entender que inventé las cosas y nunca se me trató como lo que soy, una víctima”, precisó.