Clara Seminara empezó el 2025 con una victoria legal. Según contó la actriz, el Poder Judicial falló a su favor en la denuncia contra el cómico Enrique Espejo, más conocido como ‘Yuca’, por el delito de tocamientos indebidos. La denuncia se hizo a mediados de 2018.

El humorista fue sentenciado a tres años de pena privativa de la libertad suspendida y al pago de una reparación de seis mil soles.

“Una vez más se está haciendo justicia con este nuevo fallo. La denuncia la hice en el 2018, han pasado seis años y las autoridades me respaldan después de tantas investigaciones. Ahora espero que el señor acepte su sentencia y no vuelva a apelar porque ya no tiene argumentos para eso”, señaló Clara Seminara.

Como se recuerda, la denuncia de Clara Seminara se hizo en 2018, cuando formaba parte del elenco del programa cómico de Jorge Benavides, quien en aquella época trabajaba para el canal Latina.

En aquella oportunidad, Clara Seminara denunció que Enrique Espejo le había dado un palmazo sin su consentimiento, hecho que provocó una gran pelea en el elenco y su posterior separación del equipo.

Cabe señalar que Clara Seminara también contó, en septiembre del 2023, que fue testigo del maltrato del popular ‘Yuca’ al comediante Job Mansilla. Según dijo, ella estuvo presente cuando Enrique Espejo protagonizó un tenso altercado con su colega.

