Clara Seminara, quien vivió un proceso judicial con el humorista, se pronunció tras ser el blanco de ataques en redes sociales. (Foto: Instagram - @claraseminara / GEC)
Clara Seminara, quien vivió un proceso judicial con el humorista, se pronunció tras ser el blanco de ataques en redes sociales. (Foto: Instagram - @claraseminara / GEC)
Por Redacción EC

Clara Seminara rompió su silencio tras el fallecimiento de Enrique Espejo, el recordado ‘Yuca’, y respondió a la gente en redes sociales que la responsabiliza por la muerte del actor cómico. La actriz aseguró que recibió una ola de mensajes ofensivos luego de conocerse el deceso del humorista, quien falleció el pasado viernes 11 de septiembre a los 75 años.

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