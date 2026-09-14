Clara Seminara rompió su silencio tras el fallecimiento de Enrique Espejo, el recordado ‘Yuca’, y respondió a la gente en redes sociales que la responsabiliza por la muerte del actor cómico. La actriz aseguró que recibió una ola de mensajes ofensivos luego de conocerse el deceso del humorista, quien falleció el pasado viernes 11 de septiembre a los 75 años.

En conversación con el diario Trome, Clara Seminara lamentó la partida del humorista y expresó sus condolencias a sus familiares. Sin embargo, también cuestionó los ataques que recibió en redes sociales. “Me solidarizo con su familia por el fallecimiento, es una lástima lo que le pasó, es algo que no se lo deseo a nadie”, manifestó.

La actriz contó que algunos usuarios llegaron a calificarla de la peor manera por el proceso judicial que mantuvo durante varios años con Espejo. “Creo que es injusto. Yo lo denuncié porque me faltó el respeto, gané el juicio dos veces y cuando me enteré de que estaba mal de salud, retiré la denuncia”, explicó.

"Yuca" anuncia demanda por injuria y difamación contra Clara Seminara

Seminara recordó que su intención, según su versión, nunca fue conseguir dinero ni enviar a prisión al comediante. “Lo hice público por un tema humanitario, no tenía sentido seguir con una denuncia si él estaba en una cama y no podía levantarse”, señaló. Agregó que únicamente buscaba unas disculpas públicas.

Como se recuerda, el conflicto entre ambos se inició en 2018, cuando los dos eran parte del elenco de “El wasap de JB”. Seminara denunció a Espejo por tocamientos indebidos. El caso tuvo diferentes decisiones judiciales y, en enero de 2026, la actriz comunicó que había decidido no continuar con la denuncia debido al delicado estado de salud del comediante.

Al recordar esos años, Seminara aseguró que no guarda rencor hacia Espejo, aunque lamentó que algunos de sus antiguos compañeros no la respaldaran durante el proceso. “No hay rencor, yo tuve mi proceso propio para superar la situación”, afirmó.

Yuca llora y le manda mensaje a Clara Seminara tras denuncia de tocamientos / ROBERTO ROJAS

La actriz también cuestionó que se la responsabilice por el fallecimiento debido a la distancia que mantiene con el Perú. “Tengo siete años fuera del país y estoy alejada de todo el ambiente artístico”, sostuvo. De esta manera, rechazó cualquier señalamiento que la vincule con el deceso del humorista.