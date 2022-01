Claudia Abusada reapareció en la televisión peruana luego de varios años y con un radical cambio de look. La modelo fue invitada al programa “Amor y Fuego”, donde mostró que dejó en el pasado su cabello castaño y ahora luce una cabellera rubia.

En el video promocional de su aparición en el programa de espectáculos conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, Claudia Abusada contó detalles poco conocidos de su vida y confesó que sufre de depresión desde los 25 años.

“Yo soy depresiva crónica, tengo síndrome depresivo con ansiedad generalizada y agorafobia… Tengo depresión de los 25 años hasta ahora que tengo 46″, manifestó la recordada modelo, notablemente afectada.

Cabe señalar que la popular modelo se distanció de la televisión desde hace algunos años para dedicarse a su familia. Abusada fue considerada una de las modelos top del país gracias a su figura y carisma.

Como se recuerda, esta no es la primera vez que Claudia Abusada se refiere a su salud mental. En enero del 2020, la modelo uso sus redes sociales para contar que sufrió una crisis emocional muy fuerte.

“Me verán un poco desaparecida porque sufrí una crisis emocional y me han cambiado la medicación, así esperaré cómo evoluciono. No sé si vaya al gimnasio porque tengo miedo de marearme”, confesó. Además, pidió que la apoyen y no la critiquen por su condición.

