Claudia Ramírez vivió momentos de horror tras quedar varada en altamar

Lo que parecía ser un viaje de placer se convirtió en uno de horror. La modelo Claudia Ramírez y su novio, Diego Gemínez, se llevaron un susto cuando la embarcación que los trasladaba por el Océano Pacífico sufrió un desperfecto.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ramírez compartió un extenso texto donde narró los duros momentos que vivió tras estar incomunicada alrededor de 9 horas en mar abierto.

“Alcé mi voz y clamé al señor, a Dios clamé y me atendió. Hoy solo quiero agradecer a Dios por escucharme, fueron más de 9 largas horas en mar abierto, donde creo que no paré de rezar y pedirle a Dios que nos ayudara ni un solo segundo, mi fe estaba intacta, sentía tal cual una voz que me decía que todo iba a salir bien”, se lee al inicio de su texto.

En su relato, Claudia Ramírez contó que fue “un milagro” que la llamada de Diego a emergencia al 911 haya ingresado, pues durante horas estuvieron sin señal.

“Y así pasaban las horas y nadie llegaba y tal cual como un milagro entró algo de señal, Diego llamó al 911 y entro la llamada, no podía creerlo era un milagro. Horas llevábamos sin señal, sin nada y de pronto entró la llamada”, relató.

En otro momento, la exchica reality recomendó a todos sus seguidores de las redes sociales que en sus momentos difíciles nunca pierdan la fe.

“Hoy solo quiero decir en cualquier situación que estés, no pierdas la fe, una oración con fe es poderosa, Dios siempre te escucha”, dijo.