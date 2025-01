La cantante y modelo Claudia Serpa defendió a su hermana Gabriela tras los insultos que recibió por parte del comediante Gerardo García, conocido como ‘El Cacash’, durante su participación en el podcast “Good Floro”, emitido por YouTube el pasado 7 de enero.

“¡Suelten a mi hermana ya! Ella no merece nada de esto. Acuérdate que saliste de una mujer, pedazo de ignorante”, expresó Claudia Serpa en Instagram. Cabe recordar que el ‘influencer’ se refirió a Gabriela con términos irreproducibles, mientras los conductores del programa, Antonio Crespo, José Rodríguez, Tonino y Gabriel Mena, se reían de la situación.

Por su parte, el comediante detrás de ‘El Cacash’ emitió una disculpa pública a Gabriela, asegurando: “Mi intención no fue ofender, pero reconozco que las palabras que utilicé fueron ofensivas en cualquier contexto”. Sin embargo, la modelo no aceptó las disculpas, anunciando que tomará acciones legales.

Comunicado que Claudia Serpa publicó en sus redes sociales | Foto: Instagram / JHERSSON

CONOCE MÁS: Reporteros de Magaly deberán someterse a terapia psicológica por comentarios a Gabriela Serpa

Calificando los insultos como “denigrantes y ofensivos”, la integrante de “JB en ATV”, manifestó: “Mi abogado, el Dr. Elio Riera, ya ha iniciado las acciones legales pertinentes. Confío en que la justicia actuará conforme a lo establecido por la ley”, manifestó en una historia de Instagram, el 9 de enero.

Por su parte, Claudia, visiblemente molesta, continuó defendiendo a su hermana, en quien destacó su naturaleza trabajadora y respetuosa. “Lo peor es que se refiere de una forma tan vulgar y baja a una mujer buena. ¡Basta ya!”, agregó en, dirigiéndose a ‘El Cacash’.

Comunicado de Gabriela Serpa, donde asegura que tomaría acciones legales por los insultos que recibió de Gerardo García, 'El Cacash', así como de los conductores de 'Good Floro' | Foto: Instagram (@gabrielaserpaoficial)

Además, García, en su disculpa, también reconoció que sus comentarios refuerzan estereotipos negativos y lamentó el malestar causado. “Asumo completamente la responsabilidad de mis actos”, sentenció, en un video que publicó en redes sociales, desactivando la ‘caja’ de comentarios.

Al igual que Gerardo, los conductores de “Good Floro” también ofrecieron disculpas, reconociendo su error. En palabras de Rodríguez: “Nos equivocamos al no corregir, no parar, ni expulsar (al comediante) en ese momento”, y añadió: “Desde aquí desaprobamos estos comentarios”. Finalmente, afirmaron que no trabajarán nuevamente con García en futuros proyectos.