La modelo y cantante peruana Claudia Serpa fue contundente al negar que tuvo un romance con el empresario Mauricio Diez Cansenco, tras ser vinculada con él durante el 2015.

“Mauricio siempre fue un gran amigo”, sostuvo Claudia. Aunque en 2015 se rumoreó que tuvieron un romance, Claudia insistió en que siempre fueron solo amigos.

Como se recuerda, el empresario hotelero dejó entrever que estaría dispuesto a conquistar el corazón de Serpa, ya que, declaró hace algunos años: “Cualquier hombre se llevaría la lotería al ser dueño de su amor. Voy pasito a pasito para no tropezar”.

Por otro lado, Serpa compartió que es pansexual, es decir, que siente atracción por las personas indiferentemente de su género asignado o elegido. “No me gustan las etiquetas”, declaró.

De ese modo, la modelo explicó también que no niega la posibilidad de tener una relación con otro mujer, ya que en el pasado besó a personas de su mismo sexo.

Claudia Serpa, enfocada en su carrera





Por otro lado, Claudia también aseguró estar enfocada en su trabajo y carrera musical. “Yo no creo en el amor. Estoy súper enfocada en el proyecto de las hermanas y la música. Si por ahí llega el amor bienvenido sea, alguien que tenga afinidad con lo que yo hago, con la música”, agregó.

Tras ello complementó: “Yo sí he llorado por amor, me he desgarrado por amor. Todos hemos sufrido por amor alguna vez, por eso no confío en ningún hombre”, indicó.