Las hermanas Gabriela y Claudia Serpa serán las grandes protagonistas del “Circo Mágico del Agua: Una Fantasía Acuática”, de Mega Circus, que llegará al Mallplaza Bellavista del Callao del 24 de julio al 16 de agosto del 2026. Se trata de una puesta en escena pensada para toda la familia, donde la música, la fantasía, la magia y la diversión se unen en una historia cargada de emoción y con un importante mensaje de hermandad.

En esta nueva faceta artística, las hermanas Serpa no solo serán parte de la historia, sino que además interpretarán en vivo canciones creadas especialmente para el show.

La propuesta combina glamour, belleza y entretenimiento en un escenario acuático donde las aguas danzantes, las coreografías y los efectos especiales darán vida a una experiencia única para grandes y chicos.

Afiche del Circo Mágico del Agua: Una Fantasía Acuática con las hermanas Serpa

El espectáculo contará además con impresionantes números de acróbatas, payasos, magos, danza aérea, fajas olímpicas y actos circenses bajo la lluvia, acompañados por una moderna producción con luces sincronizadas, pantalla gigante, música y la aparición de personajes infantiles que sorprenderán al público de principio a fin.

“Estamos felices de ser parte del Circo Mágico del Agua. Hemos preparado un show con mucho corazón para que se diviertan en familia y regresen felices a sus hogares”, señalaron Gabriela y Claudia.

Las entradas ya se encuentran a la venta en Teleticket y en la boletería del circo, con precios accesibles para que todas las familias puedan disfrutar de esta gran aventura acuática.

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