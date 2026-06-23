Las hermanas Serpa no solo serán parte de la historia, sino que además interpretarán en vivo canciones creadas especialmente para el show | Foto: Difusión
Las hermanas Serpa no solo serán parte de la historia, sino que además interpretarán en vivo canciones creadas especialmente para el show | Foto: Difusión
Por Redacción EC

Las hermanas Gabriela y Claudia Serpa serán las grandes protagonistas del “Circo Mágico del Agua: Una Fantasía Acuática”, de Mega Circus, que llegará al Mallplaza Bellavista del Callao del 24 de julio al 16 de agosto del 2026. Se trata de una puesta en escena pensada para toda la familia, donde la música, la fantasía, la magia y la diversión se unen en una historia cargada de emoción y con un importante mensaje de hermandad.