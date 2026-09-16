La ‘influencer’ peruana Helen Valleau, pareja del exfutbolista Claudio Pizarro, rechazó las especulaciones sobre una presunta dependencia económica respecto al deportista, asegurando que cuenta con empleo e ingresos propios.
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