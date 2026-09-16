La ‘influencer’ peruana Helen Valleau, pareja del exfutbolista Claudio Pizarro, rechazó las especulaciones sobre una presunta dependencia económica respecto al deportista, asegurando que cuenta con empleo e ingresos propios.

La controversia surgió a raíz de un video publicado por la creadora de contenido en TikTok, donde el exdelantero aparece bailando en un local nocturno.

La publicación estuvo acompañada por un mensaje en el que Valleau se refería al exfutbolista como su guardaespaldas, masajista, chef y entrenador, lo que motivó que algunos usuarios escribieran comentarios como “Tu banco, tu tarjeta de crédito” o “Tu billetera”.

Ante los seudónimos sugeridos por los seguidores, la influencer contestó de manera tajante para desmentir las acusaciones. “Incorrecto, yo tengo un trabajo”, afirmó la pareja del deportista, agregando posteriormente sobre su entorno familiar que “tengo un padre árabe, es imposible que permitiera que otro hombre se hiciera cargo de las finanzas”.

La pareja, que inició su vínculo sentimental de manera pública a inicios de 2024 y reside entre Perú y Alemania, tuvo a su primera hija en común a comienzos de 2025.

Valleau se desempeña en actividades vinculadas al arte y la instrucción de yoga, mientras que el exjugador mantiene un perfil reservado sobre su vida personal.