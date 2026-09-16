La pareja, que inició su vínculo sentimental de manera pública a inicios de 2024 y reside entre Perú y Alemania, tuvo a su primera hija en común a comienzos de 2025 | Composición EC / Instagram
La pareja, que inició su vínculo sentimental de manera pública a inicios de 2024 y reside entre Perú y Alemania, tuvo a su primera hija en común a comienzos de 2025 | Composición EC / Instagram
Por Redacción EC

La ‘influencer’ peruana Helen Valleau, pareja del exfutbolista Claudio Pizarro, rechazó las especulaciones sobre una presunta dependencia económica respecto al deportista, asegurando que cuenta con empleo e ingresos propios.

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