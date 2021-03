El cantante de cumbia Robert Muñoz, conocido por ser vocalista de “Clavito y su chela”, reveló en sus redes sociales que se vacunó contra el coronavirus (COVID-19) en Los Ángeles, Estados Unidos.

“Me acaban de poner la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y me siento mucho más tranquilo, pues hace unos meses me contagié y me afectó un poco, pero igual uno debe cuidarse porque no me quiero re-infectar”, comentó en una entrevista a Trome.

Del mismo modo, el cantante de cumbia aseguró que su esposa, Andrea Fonseca, se vacunará luego, pues está embarazada de su segundo bebé.

Por el momento, Muñoz afirma que no tiene pensado volver al Perú y está trabajando allá.

“No tenemos pensado regresar al Perú, la situación allá está muy difícil debido a la pandemia y tenemos mucho temor. Más ahora que tendremos nuestro segundo hijo, así que seguiremos aquí cuidándonos y haciendo música, pues eso no puede parar”, añadió.

El cantante viajó a Estados Unidos en febrero del 2020 para realizar shows pero, debido a la pandemia y el cierre de fronteras, se quedó en el extranjero.

