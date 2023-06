El periodista deportivo Coki Gonzáles reveló en una reciente entrevista a Latina Noticias que contrajo el dengue y vivió varios días con complicaciones en su salud. Según dijo, por la enfermedad perdió siete kilos y el malestar le duró varios días.

“Me hizo bajar, la primera semana, seis kilos. La segunda semana un kilo más, o sea, siete kilos en dos semanas. Me contagié, me picó. No sé exactamente si me picó en Jesús María o Miraflores”, contó el comentarista deportivo.

“Cuando ya me pongo a pensar en la clínica, que ya tenía todos los síntomas del dengue, y el doctor me preguntó si había algún sitio donde me había picado y recordé que fue en el tobillo. Yo recuerdo que en dos o tres noches me rascaba”, agregó.

Sobre los síntomas, Coki Gonzáles aseguró que sintió escalofríos y un fuerte dolor de cabeza, incluso tuvo una diarrea intensa.

“Me moría de frío, escalofríos y dolor de cabeza brutal. Incluso dolor ocular. Sudas como un enfermo, tienes frío y encima diarrea permanente. Te saca la mugre, te mata... Yo gracias a Dios tengo un seguro y pude ir a una clínica, pero no todas las personas tienen esa posibilidad”, relató.

Coki Gonzales reveló que le dio dengue

Cabe señalar que Coki Gonzáles ya ha superado la enfermedad y ha regresado a su trabajo; sin embargo, relató que tiene algunas secuelas que podrían tener complicaciones en su salud.

