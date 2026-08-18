Shakira financiará la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y apoyará la construcción de diez colegios en ese departamento colombiano, una de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

Durante su visita a Quibdó, capital del Chocó, la cantante informó que trabajará junto al filántropo estadounidense Howard Graham Buffett y la Fundación Pies Descalzos para recuperar espacios educativos dañados por la emergencia.

La cantante colombiana Shakira visita las zonas devastadas tras el terremoto de magnitud 7.4 que azotó Quibdó, Colombia, el 17 de agosto de 2026. (Foto: AFP) / STRINGER

“Voy a dedicar todos mis esfuerzos personales a reconstruir la Universidad Tecnológica del Chocó”, declaró Shakira, quien agregó que Buffett colaborará en la construcción de diez nuevas escuelas en la región.

La artista explicó que Global Citizen y la promotora Live Nation aportarán 500.000 dólares cada una, sumando un millón de dólares que será destinado a la reconstrucción de colegios afectados por el sismo.

Shakira también pidió apoyo a otros gobiernos, empresas y organizaciones para continuar con la recuperación del Chocó y evitar que las familias afectadas queden sin ayuda tras la emergencia.

“Cada día que los niños no van a la escuela, es un día en que pausamos su futuro, y eso no lo podemos permitir”, señaló la cantante.

Video sobre Shakira y su trayectoria artística, repasando momentos clave de su vida, su relación con el Mundial y el impacto de canciones que marcaron distintas etapas personales y profesionales. También alude a su capacidad para transformar el dolor en éxito y a su vigencia tras 30 años de carrera.

El movimiento telúrico dejó un saldo de al menos 304 víctimas mortales, mientras las autoridades avanzan con la identificación de los cuerpos. Además, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportó 4.147 heridos y 194 personas desaparecidas, junto con daños severos en viviendas y edificaciones.

*Con información de EFE