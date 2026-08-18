Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunció acciones de apoyo para la reconstrucción de 10 escuelas | (Foto: AFP)
Shakira llegó al Chocó para recorrer las zonas golpeadas por el terremoto y anunció acciones de apoyo para la reconstrucción de 10 escuelas | (Foto: AFP)
Por Redacción EC

Shakira financiará la reconstrucción de la Universidad Tecnológica del Chocó y apoyará la construcción de diez colegios en ese departamento colombiano, una de las zonas afectadas por el terremoto de magnitud 7,4 registrado el pasado 10 de agosto.

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