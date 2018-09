A pocas horas del fin de la actual temporada de "Combate", se conocieron detalles de una nueva entrega del 'reality show' de ATV, el cual se denominará "Combate: el origen del origen" y enfrentará en competencia a las productoras Cathy Sáenz y Marisol Crousillat.

En conferencia de prensa, ambas artífices de sintonizados 'realities' de TV confirmaron que medirán fuerzas -cada una con una con su propio equipo de combatientes- y la que resulte ganadora asumirá la producción general del programa.

"Marisol Crousillat es una marca en la televisión, va a ser difícil competir con ella.... Lo que busco es ganar, los caballos se miden en la pista y vamos a medirnos", comentó Cathy Sáenz, quien hizo su ingreso al estudio acompañada de Gino Assereto.

Por su parte, la popular 'Reina madre' llegó acompañada de Diana Sánchez. La productora aclaró que no le guarda resentimiento a Sáenz, a quien acusó de haber copiado algunas secuencias de "Combate", durante el tiempo que estuvo en "Esto es guerra".

"Estoy contenta de estar acá otra vez, se siente como volver a casa, no imaginé que iba a sentir eso cuando volví al estudio, luego de tres años. Qué empiece la fiesta", refirió la experimentada mujer de TV.

"En su momento sentí impotencia y rabia, pero ahora no tengo ningún resentimiento. (Se dirige a Cathy) No hace falta que yo me vengue, la vida me está vengando. Y me queda claro que vienes a ganar y me alegra, porque yo también vengo a ganar. Ojalá que hayas aprendido la lección y no hagas trampa", remarcó Crousillat.

En respuesta a la 'Reina Madre', Sáenz sostuvo: "En algún momento me puse la mano al pecho, reconozco que me copié, y no solo te copié, también te mejoré".

"Y no me gusta competir con Marisol, no estoy de acuerdo competir con alguien que abandonó el barco", agregó, en referencia a la etapa en que Crousillat dejó "Combate", para asumir la producción del fenecido espacio de Latina, "Reto de campeones".

"Quien gane la mayor cantidad de competencias, se quedará con la producción general del programa. Y no solo voy a quedarme con el programa, también voy a quedarme con Israel Dreyfus, Duilio, Michela, etc", remarcó Cathy.

Finalmente, la 'Reina Madre' aclaró que volver a "Combate" representa un desafío para su carrera. "Siento que va a funcionar, vengo a ganar", subrayó.