"Combate": Pancho Rodríguez explicó por qué tomó Metropolitano

Pancho Rodríguez, competidor de "Combate", explicó las fotografías que lo muestran viajando en el Metropolitano luego de que una revista local asegurara que se había visto obligado a movilizarse en transporte público desde que terminó su romance con la modelo Alejandra Baigorria.

"Desde que llegué al Perú me encanta transportarme en el Metropolitano. Así, además, conozco mejor la ciudad. Yo no sé por qué se alarman tanto, como si fuese una bajeza andar en el Metropolitano. Yo soy un humano más, un peatón más. A veces, también tomo combi”, dijo Rodríguez en su cuenta deTwitter.

Esta es la nota por la que Pancho Rodríguez se pronunció en Twitter (Foto: revista "Magaly TeVe")

Respecto a los rumores que indican que Alejandra Baigorria le prohibió manejar su carro dijo: "Cuando me pide que la acompañe, lo hago. Me da risa que digan que Alejandra ya no me deja manejar su carro, son sonseras", sostuvo.

Finalmente, Pancho Rodríguez dijo que en Perú no tiene carro porque su casa está cerca de ATV, canal donde se graba "Combate"; pero en Chile sí tiene movilidad propia.

“Sí tengo carro y moto, pero en Chile. Aquí, no. De mi casa al canal voy caminando, si es una distancia larga tomo el Metropolitano o, en último caso, voy en taxi”, dijo Rodríguez.