El actor cómico Enrique Espejo, más conocido en la farándula local como ‘Yuca’, reveló en una reciente entrevista al diario Trome que el Poder Judicial aceptó su recurso de apelación tras la victoria en primera instancia de la actriz Clara Seminara en su juicio por tocamientos indebidos y su sentencia a tres años de prisión suspendida.

En conversación con el citado medio, el humorista aseguró que se encuentra tranquilo y confiado en que el fallo en segunda instancia será favorable para él, ya que no le faltó el respecto a la actriz cuando ambos formaban parte de “El Wasap de JB” en 2018.

“Me siento tranquilo, soy un hombre de la tercera edad, llevo 45 años dedicado al arte y soy consciente que no he hecho nada malo. Confío que el fallo de la segunda instancia salga a mi favor. A pesar de que me atacó a mí, le he pedido disculpas, pero ella no. Desconozco su forma de proceder, habrá querido hacerse conocida, no la entiendo. Todos le creen y no hay ninguna prueba”, señaló ‘Yuca’.

“Ya aceptaron mi apelación y solo hay que esperar. Ya apelé porque no me siento cómodo y ella también apeló. ¿Qué cosa quiere? ¿Qué me manden al penal de Challapalca o qué? No entiendo lo que quiere… Yo estoy tranquilo porque no he hecho nada. Todos mis compañeros me respaldan”, añadió.

‘Yuca’ sentenciado a tres años de prisión suspendida

Como se recuerda, el problema mediático empezó luego que la también actriz cómica Clara Seminara denunciara haber sufrido de tocamientos indebidos mientras trabajaba en el programa encabezado por Jorge Benavides.

Fue en julio de 2021 cuando la actriz reveló que el Poder Judicial le había abierto un proceso a Enrique Espejo por acoso sexual. El proceso legal empezó en 2019, cuando ambos eran compañeros de programa.

Cabe señalar que, según explicó Seminara en sus redes sociales, el incidente ocurrió en 2018, cuando grababan un episodio de “El Wasap de JB”. En aquella oportunidad, la actriz cómica relató que Enrique Espejo se sobrepasó con ella y la tocó, por lo que reaccionó dándole dos cachetadas.

Asimismo, la actriz cómica precisó que, tras su queja, su participación en el programa humorístico empezó a bajar hasta ser retirada por completo. Desde entonces, se ha mantenido alejada de la televisión.

