El chico reality, Pancho Rodríguez, finalmente ya se encuentra en el Perú y logró regresar a suelo limeño de la mano de su nuevo abogado, el peruano Alexandros Cornejo del Grupo Legal Cornejo.

Fue el reconocido abogado peruano quien logró que Pancho Rodríguez regresara ayer por la noche al Perú y pase Migraciones sin ningún impedimento. Mientras el reloj marcaba las 11:20 de la noche, el chileno llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez procedente de Santiago de Chile.

“Emocionado, así me encuentro, no perdí las esperanzas de regresar al Perú, no se imaginan como extrañaba, contaba los minutos en Migraciones para que me dieran la aprobación de mi ingreso y llegó el momento de escuchar: “Bienvenido nuevamente al Perú: Francisco Rodríguez”. No lo podía creer, gracias a todos los que me apoyaron a que sea justo mi regreso”, declaró Pancho Rodríguez a los minutos de pisar suelo peruano.

¿Cómo llegó Pancho Rodríguez al Perú?

El abogado Alexandros Cornejo reveló que revisó el caso de Pancho Rodríguez y su estrategia fue presentar todo los documentos que respalden los derechos del chileno.

En caso la resolución no se diera a favor del chico reality, el estudio Grupo Legal Cornejo presentaría el caso ante las instancias internacionales.

Sin embargo, esto no fue así pues la resolución salió de inmediato y a favor de Pancho Rodríguez. Fue así como el modelo tuvo luz verde para ingresar al Perú luego de una larga espera de 9 meses sin poder ingresar al país.

“Asumimos el reto de traer a Francisco Rodríguez de regreso al Perú y hoy en día se hizo posible con todo el apoyo por parte del Grupo Legal Cornejo. Lo logramos en el menor tiempo posible. Perú es un país que lo acogió desde su arribo y del cual se encontraba alejado de manera injusta”, declaró Alexandros Cornejo, quien añadió que “se hizo justicia” con su defendido.

¿Quién es Alexandros Cornejo?

Cabe señalar que Alexandros Cornejo es el abogado que liberó a más de 120 latinos en el Perú durante el año 2021 bajo el lema “Justicia Migratoria para todos”.

Cornejo tiene mucha experiencia en su rubro y su historial profesional se inicia con sus estudios de derecho en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) en Lima y luego en la Universidad de Las Vegas, Nevada; donde obtuvo su licenciatura en Justicia Criminal, para luego conseguir su título de doctorado en jurisprudencia en la Facultad de Derecho John Marshall.

El reconocido bufete de abogados del Estudio Legal Cornejo, especializados en temas migratorios y laborales en Estados Unidos, inauguró una sede en Perú, la cual se especializa en temas migratorios y laborales en Estados Unidos y en Perú.

El Grupo Legal Cornejo es una de las firmas más importantes en Estados Unidos liderada por un peruano que, en esta oportunidad, logró el ingreso de Pancho Rodríguez al Perú.