Aunque Nicola Porcella se autodenomine el “Novio de México”, su popularidad no agradó a todos en ese país. Este es el caso del comunicador mexicano Gustavo Adolfo Infante, que criticó severamente al exintegrante de “Esto es guerra”.

Tras su éxito en el reality La casa de los famosos, el modelo peruano ha sido recibido por las televisiones de México y recientemente estrenó un nuevo programa junto con Wendy Guevara y otros integrantes del Team Infierno, grupo que formó durante su estadío en el programa de Telemundo.

En ese sentido, Nicola Porcella también se animó a grabar canciones a pedido de sus fanáticos, por lo que fue criticado por el comunicador Gustavo Adolfo Infante, quien lo llamó cínico y desvergonzado.

“Que desvergonzado este cuate, no, el cinismo todavía, voy a grabar una canción y no canto. Cómo vas a grabar algo, pero no cantas, ese es el grave problema de este proyecto, ninguno es actor y los ponen a actuar, no hay dirección”, expresó indignado el presentador de televisión.

Luego de eso, Infante resaltó que los proyectos nuevo de Porcella carecen de intervención profesional, ya que según Adolfo, no tienen dirección, guion o actuación.

“El cantante no es cantante y todavía el señor sale con el cinismo que nos va a ver la cara de idiota”, añadió Infante. Ante las declaraciones del comunicador mexicano, el exchico reality no se ha pronunciado al respecto.