Magaly Medina volvió a encender la polémica desde el set de “Magaly TV, La Firme” al referirse a las declaraciones del abogado César Nakazaki durante una audiencia por el pedido de prisión preventiva contra Adrián Villar, investigado por el atropello que causó la muerte de la deportista Lizeth Marzano.

Durante la cobertura en vivo, Medina cuestionó la postura del penalista, quien defendió a Villar señalando que el Código Procesal Penal no obliga a un investigado entregarse voluntariamente a las autoridades, sino que esa facultad es del Estado. La popular presentadora no dudó en criticar ese argumento, subrayando que existe un “deber moral” que va más allá de lo que establece la ley.

En medio de su comentario, la comunicadora sorprendió a su audiencia al recordar una etapa de su vida personal en la que Nakazaki fue su abogado. “Yo siempre he dicho que el doctor Nakazaki es un excelente abogado. Alguna vez fue mi abogado, aunque con él yo me fui a la cárcel” , dijo Medina entre risas, aludiendo al proceso judicial que enfrentó años atrás y que terminó con una sentencia de cinco meses de prisión tras la difusión de imágenes del futbolista Paolo Guerrero en su programa.

La alusión de Medina añadió tensión a un debate ya cargado de críticas en torno a la defensa de Villar, quien enfrenta un proceso judicial complejo tras haber atropellado y abandonado a la campeona nacional de buceo, Lizeth Marzano. El caso ha generado reacciones de diferentes sectores, entre ellos el familiar de la víctima, que ha exigido justicia y ha desestimado algunos argumentos de la defensa.

Medina aprovechó su plataforma para enfatizar que, más allá de las interpretaciones técnicas del Código Penal, hay expectativas sociales y éticas sobre cómo deben actuar quienes están implicados en hechos graves. Sus palabras reflejan la polarización que existe en la opinión pública sobre la aplicación de la justicia en casos de alto impacto mediático.

El comentario de la conductora se suma a una serie de reacciones sobre el caso Villar, en medio de audiencias que han sido suspendidas y reprogramadas mientras se revisan peritajes y argumentos legales presentados por las partes involucradas. Este proceso continuará en los próximos días con nuevas sesiones ante el Poder Judicial.

