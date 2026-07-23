Congreso de la República condecora a artistas peruanos por su destacada trayectoria artística. (Foto: Facebook / Fernando Arce)
Congreso de la República condecora a artistas peruanos por su destacada trayectoria artística. (Foto: Facebook / Fernando Arce)
Por Redacción EC

El Congreso de la República realizó una ceremonia de reconocimiento en la que condecoró a destacados artistas peruanos por su trayectoria y aporte al ámbito cultural del país. El evento reunió a representantes de diversas disciplinas artísticas, quienes recibieron un homenaje por su talento y años de trabajo.

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