El Congreso de la República realizó una ceremonia de reconocimiento en la que condecoró a destacados artistas peruanos por su trayectoria y aporte al ámbito cultural del país. El evento reunió a representantes de diversas disciplinas artísticas, quienes recibieron un homenaje por su talento y años de trabajo.

La ceremonia estuvo a cargo del Parlamentario Andino, Fernando Arce, quién a través de sus redes sociales resaltó la importancia de valorar a los artistas por su talento y esfuerzo, que han contribuido a difundir la cultura del Perú dentro y fuera del territorio nacional.

“En una jornada especialmente significativa, realicé mi última ceremonia de reconocimiento como Parlamentario Andino, distinguiendo con diplomas a peruanos que, desde diferentes ámbitos, han contribuido con su talento, esfuerzo y vocación de servicio al desarrollo de nuestro país y a la construcción de una sociedad mejor”, señaló el Parlamentario.

Entre los homenajeados estuvieron presente Christian Domínguez, Adolfo Aguilar, Fiorella Rodríguez, Handa, Cachay, Combinación de La Habana, entre otros artistas peruanos. Cada reconocimiento buscó destacar el impacto de sus carreras y el legado construido a lo largo de los años.

“Este acto tuvo para mí un significado especial. No fue solamente la entrega de un diploma, sino la expresión de una convicción que ha acompañado mi labor parlamentaria: el Perú necesita reconocer a quienes construyen, inspiran, emprenden y sirven”, señaló Fernando Arce.

Los artistas agradecieron la distinción recibida y expresaron su satisfacción por ser reconocidos en una institución representativa del país. Asimismo, señalaron que estos homenajes representan un impulso para continuar trabajando en favor del arte y la cultura peruana.

El reconocimiento otorgado por el Congreso de la República también puso en valor el esfuerzo de quienes han dedicado gran parte de sus vidas al desarrollo artístico. Desde sus diferentes escenarios, los homenajeados han representado al Perú y han acercado sus obras a distintas generaciones.

“Cierro esta etapa con gratitud y con la satisfacción de haber podido decirles, en nombre de la representación que ejercí: gracias por su aporte al Perú”, finalizó en su mensaje el Parlamentario.