Resumen

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Connie Chaparro recurrió a sus redes sociales para revelar que le detectaron un melanoma durante un chequeo de rutina. (Foto: Instagram / @connie_chaparro)
Connie Chaparro recurrió a sus redes sociales para revelar que le detectaron un melanoma durante un chequeo de rutina. (Foto: Instagram / @connie_chaparro)
Por Redacción EC

Connie Chaparro rompió su silencio y confesó que le detectaron cáncer a la piel durante un chequeo de rutina. La noticia fue revelada por la misma actriz a través de sus redes sociales, donde compartió un video narrando su difícil experiencia con el desfavorecedor diagnóstico.

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