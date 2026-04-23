Connie Chaparro rompió su silencio y confesó que le detectaron cáncer a la piel durante un chequeo de rutina. La noticia fue revelada por la misma actriz a través de sus redes sociales, donde compartió un video narrando su difícil experiencia con el desfavorecedor diagnóstico.

En su revelación, la actriz confirmó que se enteró de su diagnóstico tras una reciente visita al dermatólogo, quien le revisó los lunares y se detuvo en uno que tenía en el brazo izquierdo, a lo que dijo que había que hacer una biopsia.

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“Decía ‘Cáncer a la piel insitu’ y la patología que me encontraron a mí, un melanoma. En ese momento se me cayó el mundo, me asusté horrible. Guau, sí, me chocó, no lo puedo negar”, contó Connie Chaparro, notablemente conmovida al dar a conocer su diagnóstico.

“En mi caso, este lunar parece que ya lo tenía y se malignizó. Dicen que solo el quince por ciento de personas le pasa eso. Ok, me pasa a mí. Así me pasan a mí las cosas, pero nada, siempre tengo ahí angelitos que me cuidan y gracias a Dios salí bien y más fortalecida. Así que nada, lo comparto con ustedes para que se lo compartan a otra persona que les puede servir”, añadió.

Según dijo, su doctor actuó rápido y le retiró el melanoma. Tras esta intervención, decidieron hacer más exámenes médicos y todo salió bien.

“Qué suerte haberlo encontrado al tiempo. Ahora se vienen más cuidados. Con eso podré exponerme al sol nuevamente”, precisó la actriz que trabajó en diversas producciones nacionales como “VBQ: Todo por la fama”, “Al fondo hay sitio” y más.

Connie Chaparro apareció en Al Fondo Hay Sitio como Fabiola, la profesora de Nelly Francesca. (Foto: Captura América TV)

Como era de esperarse, la revelación de Connie Chaparro llamó la atención de muchos amigos y seguidores en redes sociales, quienes se solidarizaron con la actriz. María Pia Copello, Daniela Sarfati, Rebeca Escribens, Rossana Fernández Maldonado, entre otros famosos le hicieron llegar mensajes de aliento a través de los comentarios.