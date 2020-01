Si bien es cierto, ser descendiente de alguien famoso te abre puertas, también te las cierra, sobre todo cuando sigues sus pasos y las odiosas comparaciones llegan. Para Yamile, la hija mayor de la actriz Karina Calmet y del cantante Samir Giha, aquello no representa un obstáculo para alcanzar sus objetivos. Ella se prepara para ser actriz y superar el éxito de sus padres. Su meta es llegar a Broadway y hacer producciones para Netflix.

“Mis padres me apoyan bastante, pero estoy segura que, si salgo en alguna serie peruana, van a decir es ‘la hija de Karina Calmet’ y eso es un poco incómodo porque uno quiere salir adelante por sus propios méritos. Sin embargo no es algo que frene mis aspiraciones”, manifiesta la joven de 23 años desde Madrid, donde lleva clases de voz y baile.

Hace dos meses, Yamile viajó acompañada de su madre a España, para seguir estudios de actuación e iniciar una carrera afuera. La joven tiene ambiciosas metas y se está preparando para alcanzarlas.

“No me fui del Perú para evitar comparaciones con mis padres, lo hice porque aquí (en España) hay mejores escuelas y oportunidades. Terminé de estudiar actuación en Perú, en la escuela hice doce musicales y uno profesionalmente: 'La era del rock’ con Henry Gurmendy en el teatro Mario Vargas Llosa”, cuenta Giha Calmet.

Yamile, hija de Karina Calmet y Samir Giha, en el escenario. (Foto: archivo personal de Yamile)

Yamile Giha es hija de la actriz Karina Calmet y del cantante Samir Giha. La joven actúa y canta. Es actriz de musicales. (Foto: Facebook)

Yamile, quien tiene un gran parecido físico con su madre, la ex Miss Perú Universo, de niña rehuía cantar o actuar en eventos escolares. Era tímida y siempre evitaba estar expuesta ante mucha gente.

“Fue muy loco porque de chiquita era tímida, no me gustaba salir en el escenario, lloraba cuando aplaudían, pero a los 14 años, que empecé a cantar canciones de Nicki Minaj, esa situación cambió. Canté en un concurso del colegio frente a 200 personas, y me gustó tanto la experiencia, que ese día decidí dedicarme a algo artístico”, detalla la joven.

Yamile espera mudarse pronto a Los Ángeles, la meca del entretenimiento, y ejercer su profesión en ese lugar. “Mis padres me apoyan bastante, saben en qué medio me estoy metiendo y me dan fuerzas. Cuando era niña acompañaba a mi mamá a los sets de grabación y con mi papá iba a sus conciertos, cantaba con él en los estudios de grabación. Siempre he estado vinculada al arte”, recuerda.

La hija de Karina Calmet admira el trabajo artístico de la peruana Stephanie Cayo, a quien tiene como referente más cercano en actuación y canto. “No la conozco personalmente, no he conversado con ella, pero sé que es una chica talentosa, la vi en ‘Club de cuervos’ y me encantó; además canta hermoso”, remarca.