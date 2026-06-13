La modelo Brunella Horna y su esposo, el excongresista Richard Acuña, asistieron a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México, donde presenciaron el espectáculo musical previo y el partido inicial del torneo, a pesar de que la selección peruana no logró clasificar.

Mediante su cuenta personal de Instagram, la exconductora de televisión compartió videos y fotografías desde su ubicación dentro del recinto deportivo. En las imágenes, la pareja se mostró vistiendo las camisetas de la selección nacional, previo a la victoria de México sobre Sudáfrica por 2 a 0.

Brunella Horna, Richard Acuña y César Acuña estuvieron presentes en la inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca | Foto: Instagram (@richardacuna_)

En el viaje también participó el excandidato presidencial César Acuña, padre de Richard. Ellos, más otra de las hijas del líder de APP, posó para fotografías tanto en los exteriores como en el interior del Estadio Azteca.

“Los mejores viajes no se miden por los lugares que visitamos, sino por los recuerdos que construimos juntos. Disfrutando esta experiencia con mucha gratitud”, escribió Richard en sus redes sociales.

Resumen de un gol de Raúl Jiménez para México en un partido de la Copa del Mundo. El video destaca la jugada ofensiva, el aprovechamiento de los espacios y la ventaja de 2-0 sobre su rival.

Por otro lado, el espectáculo inaugural del torneo contó con una variedad de presentaciones musicales. Entre los artistas destacaron Shakira y Burna Boy, intérpretes del tema oficial, además de Maná, Belinda, Danny Ocean, Los Ángeles Azules, J Balvin, Ryan Castro y Lila Downs.