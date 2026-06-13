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La familia Acuña, incluida Brunella, viajó a Ciudad de México para presenciar la inauguración del Mundial 2026 | Foto: Instagram (@richardacuna_)
La familia Acuña, incluida Brunella, viajó a Ciudad de México para presenciar la inauguración del Mundial 2026 | Foto: Instagram (@richardacuna_)
Por Redacción EC

La modelo Brunella Horna y su esposo, el excongresista Richard Acuña, asistieron a la ceremonia de inauguración del Mundial 2026 en el Estadio Azteca de México, donde presenciaron el espectáculo musical previo y el partido inicial del torneo, a pesar de que la selección peruana no logró clasificar.

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