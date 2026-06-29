Luciana Fuster asistió al encuentro entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @lucianafusterg)
Luciana Fuster asistió al encuentro entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @lucianafusterg)
Por Redacción EC

Luciana Fuster y su pareja, el productor musical colombiano Juan Morelli, sorprendieron a todos al anunciar en redes sociales que vivieron una experiencia inolvidable al asistir, por primera vez, a una Copa del Mundo. La pareja llegó a disfrutar del Mundial 2026 en el partido entre Colombia y Portugal.

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