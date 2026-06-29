Luciana Fuster y su pareja, el productor musical colombiano Juan Morelli, sorprendieron a todos al anunciar en redes sociales que vivieron una experiencia inolvidable al asistir, por primera vez, a una Copa del Mundo. La pareja llegó a disfrutar del Mundial 2026 en el partido entre Colombia y Portugal.

A través de sus redes sociales, la exMiss Grand International compartió imágenes de su llegada al estadio, donde no pudo ocultar la emoción por vivir de cerca el ambiente mundialista. Entre sonrisas y lágrimas, Luciana expresó que se trataba de un sueño cumplido que esperaba desde hace muchos años.

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En los videos publicados también se aprecia a su pareja Juan Morelli disfrutando de la previa del compromiso junto a la modelo peruana. Ambos lucieron los colores de la selección colombiana y compartieron con miles de aficionados que llegaron al recinto para alentar a su equipo.

Luciana Fuster asistió al encuentro entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @lucianafusterg)

“¡Fuimos a un mundial por primera vez! O bueno el mundial vino a nosotros jajajaja, y aunque no jugó la Blanquirroja, ver el Colombia - Portugal estuvo bien chévere. Yo jurando que quedaba 2 - 2 JAJA”, escribió Luciana Fuster en su publicación de Instagram.

Luciana Fuster asistió al encuentro entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @lucianafusterg)

“La energía en un partido de mundial es otra cosita”, agregó la modelo peruana en su post, el cual acumula más de 54 mil likes y cientos de comentarios de amigos y fans que celebraron su presencia en el importante encuentro del Mundial 2026.

Como se recuerda, Luciana Fuster y Juan Morelli oficializaron su relación a inicios del 2025, desde entonces no han tenido reparos en mostrarse juntos en diversas galas y presentaciones públicas. En los últimos meses se han lucido en redes sociales mostrando detalles de su vida cotidiana.

Luciana Fuster asistió al encuentro entre Colombia y Portugal en el Mundial 2026. (Foto: Instagram / @lucianafusterg)

Con esta aventura, Luciana Fuster y Juan Morelli consolidan una etapa marcada por los viajes, los proyectos compartidos y el apoyo mutuo. Sin embargo, presenciar el Mundial 2026 será un regalo inolvidable para la pareja, que vive esta emoción por primera vez.