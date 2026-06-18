El cantante colombiano Sebastián Yatra apareció en sus redes sociales cantando el tema ‘Superestrella’ de su expareja, la artista española Aitana, mientras celebraba el triunfo por 1-3 de la selección de fútbol de Colombia frente a Uzbekistán en el inicio del Mundial 2026.

El encuentro deportivo se disputó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde los cafetaleros lograron colocarse como líder del Grupo K gracias a las anotaciones de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Campaz.

De ese modo, Yatra asistió al recinto deportivo luciendo la camiseta oficial de su país y posteriormente continuó los festejos a bordo de un vehículo en compañía de varios amigos, momento en el cual entonó la citada pieza musical que pertenece al último álbum de la intérprete, titulado "Cuarto azul".

A pesar de que el artista no demostró conocer la letra, decidió publicar el fragmento audiovisual en su cuenta de TikTok con una dedicatoria enfocada estrictamente en el resultado futbolístico: “Ganó Colombia. Te amo, México”.

Kylian Mbappé comenta sobre las mejores atmósferas que ha vivido en estadios del mundo y recuerda el ambiente vivido frente a Perú durante el Mundial de Rusia. El video resalta la emoción de la afición y la fuerza simbólica de los himnos y cánticos en ese encuentro.

Los cantantes mantuvieron un mediático noviazgo con varias interrupciones entre 2023 y 2024, hasta que el vínculo sentimental llegó a su fin definitivo en agosto de ese último año.

Actualmente, mientras el colombiano continúa con el desarrollo de sus proyectos musicales, Aitana mantiene una relación sentimental con el creador de contenido y youtuber Plex.

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