El cantante colombiano Sebastián Yatra apareció en sus redes sociales cantando el tema ‘Superestrella’ de su expareja, la artista española Aitana, mientras celebraba el triunfo por 1-3 de la selección de fútbol de Colombia frente a Uzbekistán en el inicio del Mundial 2026.
El encuentro deportivo se disputó en el Estadio Azteca de la Ciudad de México, donde los cafetaleros lograron colocarse como líder del Grupo K gracias a las anotaciones de Luis Díaz, Daniel Muñoz y Jaminton Campaz.
CONOCE MÁS: Sebastián Yatra lanza “La FKN Vibra” en colaboración con el mexicano Xavi
De ese modo, Yatra asistió al recinto deportivo luciendo la camiseta oficial de su país y posteriormente continuó los festejos a bordo de un vehículo en compañía de varios amigos, momento en el cual entonó la citada pieza musical que pertenece al último álbum de la intérprete, titulado "Cuarto azul".
A pesar de que el artista no demostró conocer la letra, decidió publicar el fragmento audiovisual en su cuenta de TikTok con una dedicatoria enfocada estrictamente en el resultado futbolístico: “Ganó Colombia. Te amo, México”.
Kylian Mbappé comenta sobre las mejores atmósferas que ha vivido en estadios del mundo y recuerda el ambiente vivido frente a Perú durante el Mundial de Rusia. El video resalta la emoción de la afición y la fuerza simbólica de los himnos y cánticos en ese encuentro.
MÁS INFORMACIÓN: Sebastián Yatra se une a Gente de Zona, Belinda y Lucho RK para lanzar “Canción para regresar”
Los cantantes mantuvieron un mediático noviazgo con varias interrupciones entre 2023 y 2024, hasta que el vínculo sentimental llegó a su fin definitivo en agosto de ese último año.
Actualmente, mientras el colombiano continúa con el desarrollo de sus proyectos musicales, Aitana mantiene una relación sentimental con el creador de contenido y youtuber Plex.
Pamela Franco habla sobre su relación con Christian Cueva y asegura que atraviesan un gran momento. En la entrevista, se muestra enamorada, comenta sobre la posibilidad de matrimonio, la idea de formar una familia y menciona también el posible futuro deportivo del futbolista.