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La relación de Yatra y Aitana culminó en agosto de 2024 | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
La relación de Yatra y Aitana culminó en agosto de 2024 | Foto: Instagram / Archivo GEC / Composición EC
Por Redacción EC

El cantante colombiano Sebastián Yatra apareció en sus redes sociales cantando el tema ‘Superestrella’ de su expareja, la artista española Aitana, mientras celebraba el triunfo por 1-3 de la selección de fútbol de Colombia frente a Uzbekistán en el inicio del Mundial 2026.

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