Vania Torres se internacionaliza y logra una entrevista con Ronaldinho. (Foto: Instagram /@vaniato)
Vania Torres se internacionaliza y logra una entrevista con Ronaldinho. (Foto: Instagram /@vaniato)
Por Redacción EC

Vania Torres, recordada exparticipante de “Esto es guerra” y tricampeona panamericana SUP Surf, sorprendió a todos en sus redes sociales al revelar que tuvo la oportunidad de entrevista al astro brasileño Ronaldinho, todo esto en el marco de la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

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