Vania Torres, recordada exparticipante de “Esto es guerra” y tricampeona panamericana SUP Surf, sorprendió a todos en sus redes sociales al revelar que tuvo la oportunidad de entrevista al astro brasileño Ronaldinho, todo esto en el marco de la cobertura de la Copa del Mundo 2026.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Vania Torres compartió un video en el que aparece compartiendo unos minutos con el exídolo del FC Barcelona y de la selección brasileña de fútbol. Ella luce muy sonriente mientras conversa con el histórico jugador de Brasil.

“ENTREVISTE A RONADINHO. ¡Cosas que nunca pensé que pasarían! Uno de mis ídolos de la infancia, un artista total y muy humilde, un sueño total #fifaworldcup”, escribió Torres junto a su publicación en Instagram, la cual cuenta con más de 1000 likes y decenas de comentarios.

“¡Demasiado crack eres amiga!”, escribió el exchico reality Zumba. Por su parte, sus incondicionales seguidores celebraron el logro de Vania Torres, quien desde hace poco inició la conducción de un programa en Miami.

Recibe laureles deportivos

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) entregó los Laureles Deportivos del Perú a once destacados atletas por sus logros en competencias de alto rendimiento, entre ellos, a Vania Torres. En una ceremonia realizada en el Estadio Nacional de Lima se reveló este reconocimiento a la deportista por dejar en alto el nombre del país.

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“Recibiendo los Laureles deportivos, poniendo mi nombre en el estadio nacional para siempre. Por el logro de ganar el mundial ISA 2025. Los lugares que nos lleva el deporte, jamás me lo habría imaginado. Gracias”, expresó Torres a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram.

El Instituto Peruano del Deporte (IPD) entregó los Laureles Deportivos del Perú a once destacados atletas , entre ellos, a Vania Torres. (Foto: Instagram /@vaniato)

De esta manera, Vania Torres demuestra que no solo será reconocida por su paso en “Esto es guerra”, sino por su valioso aporte al deporte peruano, dejando en alto al país en competencias mundiales.