El conductor de televisión Yaco Eskenazi y el futbolista André Carrillo asistieron al partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Azteca en México, encuentro disputado el pasado 11 de junio donde la selección local venció por 2-0 a Sudáfrica.

Ambos personajes peruanos viajaron al país norteamericano para cumplir con actividades comerciales organizadas por la marca de ropa y artículos deportivos Adidas, empresa de la cual son embajadores oficiales en Perú.

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Previo al partido, Yaco Eskenazi y André Carrillo participaron en una fiesta con creadores de contenido y figuras del espectáculo asociados a la firma, lo que generó controversia porque realizó el viaje sin Natalie Vértiz, su esposa.

“Estamos aquí, en la fiesta de Adidas, con mi brother (André Carrillo), tomando agüita. Acá con los muchachos. Acá estamos, disfrutando. Ya se viene la inauguración del Mundial. Tiene que ganar México; si no, no salimos”, dijo Eskenazi.

Además de la celebración, la agenda de los representantes peruanos incluyó un almuerzo institucional donde coincidieron con otros deportistas y personajes de la televisión, entre ellos el futbolista de la selección nacional Oliver Sonne y el modelo Rafael Cardozo.

André Carrillo y Yaco comparten divertida noche.

Por su parte, las graderías del recinto deportivo mexicano también registraron la asistencia del delantero nacional Joao Grimaldo, quien presenció la ceremonia oficial de apertura y el inicio de la competencia.

A diferencia de Carrillo y Eskenazi, el delantero peruano viajó por motivos personales y familiares tras culminar sus actividades en el extranjero, aprovechando el periodo de vacaciones.

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