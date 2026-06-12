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El exchico 'reality' viajó a México para la inauguración del Mundial 2026, donde coincidió con André Carrillo, Rafael Cardozo y otras figuras con las que comparte labores como imagen de una marca deportiva | Foto: Instagram / Composición EC
El exchico 'reality' viajó a México para la inauguración del Mundial 2026, donde coincidió con André Carrillo, Rafael Cardozo y otras figuras con las que comparte labores como imagen de una marca deportiva | Foto: Instagram / Composición EC
Por Redacción EC

El conductor de televisión Yaco Eskenazi y el futbolista André Carrillo asistieron al partido inaugural de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en el Estadio Azteca en México, encuentro disputado el pasado 11 de junio donde la selección local venció por 2-0 a Sudáfrica.

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