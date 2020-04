Semanas atrás, Alejandra Baigorria, en coordinación con la Municipalidad de la Victoria, abrió uno de sus talleres de costura en Gamarra para confeccionar mascarillas para todos aquellos que las necesiten durante el vigente estado de emergencia decretado tras el brote del coronavirus (COVID-19) en nuestro país.

Pero no todo quedó ahí, pues la empresaria, y el alcalde de La Victoria, George Forsyth, también se unieron para llevar donativos a las personas varadas que intentaban regresar a sus ciudades de origen tras quedarse sin trabajo.

Tras ello, muchos han especulado que entre George y Alejandra podría estar naciendo el amor; sin embargo, la chica reality se ha encargado de desmentir los rumores.

“Los comentarios (que los vinculan) siempre habrán porque ven a dos personas ayudando, con la misma intención, haciendo cosas buenas. Él, como alcalde, podría estar en su casa haciendo su trabajo por videollamada, pero está en la cancha, armando carpas, arriesgándose porque es su vocación. A mí me gusta eso, por eso que nos ven juntos, pero de ahí a que haya algo, por el momento no. No vivo con nadie y me tomo la atribución de salir porque cualquier cosa que me pase a mí, no contagio a nadie”, declaró la empresaria al diario Trome.

Lo que sí dejó en claro Alejandra Baigorria es que siente una gran admiración por el burgomaestre. “No he visto a muchas personas en la política que estén así haciendo las cosas y para mí eso es de admirar, me saco el sombrero. Estoy tranquila, tratando de ayudar y poner mi granito de arena”, acotó.

Por otro lado, la exintegrante de “Esto es Guerra” respondió a quienes calificaron de inservibles sus mascarillas donadas.

“Soy muy cuidadosa y maniática con la limpieza. Me limpio los zapatos con lejía al entrar y salir de algún lugar, me lavo las manos cada veinte minutos con alcohol en gel, no uso joyas ni ganchos. Sí tengo miedo de contagiarme, pero si vamos a tener miedo todos estaríamos encerrados y nadie ayudaría. Entonces, me pongo la camiseta y que pase lo que tenga que pasar”, dijo.

